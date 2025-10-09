október 9., csütörtök

Futsal

1 órája

Costa Ricába készülhetnek a nyíregyházi futsalosok

Címkék#Sergio Mullor#csapat#eb#futsalválogatott

A januári Európa-bajnokságra való felkészülés első állomása lesz a közép-amerikai ország válogatottja elleni két összecsapás.

A Sergio Mullor vezette férfi futsalválogatott szeptemberben nagy csatában felülmúlta a románokat, és bebiztosította szereplését a jövő évi Európa-bajnokságon. Az Eb sorsolását október 24-én tartják, de a csapat addig sem tétlenkedik, október 17-én és 19-én a Costa Rica-i szövetség meghívására a közép-amerikai országban játszik két felkészülési meccset a házigazdákkal.

futsal
Costa Ricába utaznak a hazai futsal legjobbjai
Fotó: mlsz.hu

Futsal: Közép-Amerikában készül a válogatott

A mérkőzésekre 14+2-es keretet jelölt ki Sergio Mullor. A csapatot az Eb-kijutást elérő játékosok alkotják, a szakmai stáb csak Pál Patrikra és Kajtár Mátyásra nem számíthat az előző keretből, helyettük Lux Bence Gábor és Győri Balázs utazik a mérkőzésekre. Természetesen a játékosok között ezúttal is ott van az A'Studió Futsal Nyíregyháza három kiválósága, nevezetesen Alasztics Marcell, Rafinha és Vatamaniuc-Bartha Dávid.

– Szerencsére most már elmondhatjuk, hogy elkezdhetjük a felkészülést a januári Európa-bajnokságra, a mostani az első összetartásunk, amelyen már az Eb-szereplést szem előtt tartva dolgozhat a csapat – mondta az mlsz.hu-nak Sergio Mullor. – Szeretnénk a lehető leghatékonyabban kihasználni a január végén kezdődő tornáig hátralévő időt, és minden pillanatot megragadni a felkészülésre. Ezúttal lehetőségünk nyílik átkelni az Atlanti-óceánon, hogy megmérkőzzünk Costa Ricával, egy olyan válogatottal, amely az elmúlt években rengeteget fejlődött. Ezt bizonyítják a szeptemberi eredményeik is, amikor két szoros vereséget szenvedtek a világ tíz legjobb csapata közé tartozó Franciaországtól és Paraguaytól. Jól ismerem a Costa Rica-i futsalt, és tudom, hogy kiváló egyéni képességű játékosaik vannak, ezért mindkét mérkőzésen a legjobb tudásunkat kell adnunk, hogy jó eredményeket érjünk el. Ami a játékosokat illeti, nincs okunk változtatni a legutóbbi edzőtáborok keretéhez, sajnos Kajtár Mátyásra és Pál Patrikra nem számíthatunk, ezért az Aramisban jó formát mutató Lux Gabor visszatér a keretbe, a fiatal Győri Balázs pedig ismét lehetőséget kap, hogy bizonyítsa, a jövő egyik erőssége lehet a válogatottban.

 

