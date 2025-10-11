Elvesztette veretlenségét a Nyíregyháza, megszorongatta az éllovast a Nyírbátor

NB I.-es története egyik legjobb, legösszeszedettebb mérkőzése után a szezonbeli legnehezebb összecsapás várt péntek este az A'Studió Futsal Nyíregyháza csapatára. Lovas Norbert legénysége az azonos pontszámmal álló Újpest vendége volt, a hazaiak csupán több győzelmük miatt álltak előkelőbb pozícióban a tabellán. Könnyebb feladat finoman szólva a vármegye másik élvonalbeli együttesére, a B-Kerép Nyírbátorra sem várt, hiszen a száz százalékos Veszprém otthonába látogatott.

Futsal NB I. 9 forduló: alaposan megnehezítette az éllovas Veszprém dolgát a Nyírbátor.

Fotó: vehir.hu

Az előzőhöz hasonlóan ezt a mérkőzést is rendkívül koncentráltan kezdte az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Még úgy is igaz ez, hogy fél perc után csak a szerencsének köszönhette a csapat, hogy egy fővárosi lövés a kapufáról kifelé pattant. Egyébként kiegyenlített, de töredezett játékkal teltek a percek, mígnem Maneca egy távoli átlövéssel előnyhöz juttatta a vendég együttest.

Nem sokkal később nagy fordulatot vett a meccs, előbb Suscsák Máté fizikalitásával nem tudott mit kezdeni a Nyíregyháza, majd Kovács Balázs talált be, megfordítva az állást.

Lovas Norbert rögtön időt is kért, amely hatott is, a folytatásban aktívabban és kezdeményezőbben játszott a csapat, ha hátul nehéz helyzetbe kerültünk, Alasztics Marcell védett. A javulás gólt is eredményezett, a 19. percben Pulguinha szögletre hajazó oldalberúgására tökéletesen érkezett Hadnagy István és egy méterről a kapuba talált. Labdaszerzések után veszélyes volt az A'Studió Futsal Nyíregyháza volt az első félidőben és a 22. percben is ilyen szituációból került helyzetbe, ám Pulguianha és bátyja, Maneca helyzete is kimaradt.

A 27. percben újra előnybe került a vendég gárda, Hadnagy jó passzából Harmati Tamás félfordulatból, gyönyörűen emelte át a kapust.

Sajnos ismét gyorsan jött a fordulat, az Újpest fordítani tudott, ami után komoly nyomást helyezett ellenfelére az A'Studió. Az ugyanakkor kérdéses volt, meddig bír futni a csapat az eredmény után, mivel Dávid Richárd eleve nem lépett pályára, Rafinha pedig ezen a meccsen sérült meg és keveset játszott.

Nem volt benne a levegőben, de hat perccel a vége előtt megkapta az ötödik gólt a Nyíregyháza. Ekkor el is dőlhetett volna a mérkőzés, ám Lovas Norbert előhúzta az öt a négy elleni játékot, aminek egy perc sem kellett, hogy eredményre vezessen, Hadnagy villanásával közelített a gárda.