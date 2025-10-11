58 perce
Elvesztette veretlenségét a Nyíregyháza, megszorongatta az éllovast a Nyírbátor
Mindkét vármegyei együttes kitett magáért. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza kétszer, a B-Kerép Nyírbátor háromszor is vezetett riválisa ellen, mégsem lett siker a vége egyik csapat esetében sem.
NB I.-es története egyik legjobb, legösszeszedettebb mérkőzése után a szezonbeli legnehezebb összecsapás várt péntek este az A'Studió Futsal Nyíregyháza csapatára. Lovas Norbert legénysége az azonos pontszámmal álló Újpest vendége volt, a hazaiak csupán több győzelmük miatt álltak előkelőbb pozícióban a tabellán. Könnyebb feladat finoman szólva a vármegye másik élvonalbeli együttesére, a B-Kerép Nyírbátorra sem várt, hiszen a száz százalékos Veszprém otthonába látogatott.
Az előzőhöz hasonlóan ezt a mérkőzést is rendkívül koncentráltan kezdte az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Még úgy is igaz ez, hogy fél perc után csak a szerencsének köszönhette a csapat, hogy egy fővárosi lövés a kapufáról kifelé pattant. Egyébként kiegyenlített, de töredezett játékkal teltek a percek, mígnem Maneca egy távoli átlövéssel előnyhöz juttatta a vendég együttest.
Nem sokkal később nagy fordulatot vett a meccs, előbb Suscsák Máté fizikalitásával nem tudott mit kezdeni a Nyíregyháza, majd Kovács Balázs talált be, megfordítva az állást.
Lovas Norbert rögtön időt is kért, amely hatott is, a folytatásban aktívabban és kezdeményezőbben játszott a csapat, ha hátul nehéz helyzetbe kerültünk, Alasztics Marcell védett. A javulás gólt is eredményezett, a 19. percben Pulguinha szögletre hajazó oldalberúgására tökéletesen érkezett Hadnagy István és egy méterről a kapuba talált. Labdaszerzések után veszélyes volt az A'Studió Futsal Nyíregyháza volt az első félidőben és a 22. percben is ilyen szituációból került helyzetbe, ám Pulguianha és bátyja, Maneca helyzete is kimaradt.
A 27. percben újra előnybe került a vendég gárda, Hadnagy jó passzából Harmati Tamás félfordulatból, gyönyörűen emelte át a kapust.
Sajnos ismét gyorsan jött a fordulat, az Újpest fordítani tudott, ami után komoly nyomást helyezett ellenfelére az A'Studió. Az ugyanakkor kérdéses volt, meddig bír futni a csapat az eredmény után, mivel Dávid Richárd eleve nem lépett pályára, Rafinha pedig ezen a meccsen sérült meg és keveset játszott.
Nem volt benne a levegőben, de hat perccel a vége előtt megkapta az ötödik gólt a Nyíregyháza. Ekkor el is dőlhetett volna a mérkőzés, ám Lovas Norbert előhúzta az öt a négy elleni játékot, aminek egy perc sem kellett, hogy eredményre vezessen, Hadnagy villanásával közelített a gárda.
Az utolsó pillanatig nyomtak a vendégek a döntetlenért, ám nem sikerült újra betalálni, így az Újpest otthon tartotta a három pontot.
NB I. | 9. forduló
Újpest FC – A’Studió Futsal Nyíregyháza 5–4 (2–2)
UTE Atlétikai Stadion, v.: Zimonyi, Deme (Topálszki).
- Újpest: Tarnóczi – Lucas, Suscsák, Thiago, Kovács. Csere: Gémesi, Kinics, Pál, Hadzsi, Kártik, Sipos, Östör, Czerman, Medveczki. Vezetőedző: Németh Péter.
- Nyíregyháza: Alasztics – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Vatamaniuc-Bartha. Csere: Bazsányi, Gagyi, Hadnagy, Makó, Harmati, Dávid, Sós, Villás. Vezetőedző: Lovas Norbert.
- Gól: Suscsák (13., 28.), Kovács (14.), Östör (29.), Hadzsi (34.), illetve Maneca (11.), Hadnagy (19., 36.), Harmati (27.).
A B-Kerép Nyírbátor négy zsinórban elszenvedett vereség után lépett pályára a forduló előtt minden mérkőzését megnyerő Veszprém otthonában. Minden jól alakult az elején nyírségi szempontból, hiszen Szentes Bíró vezetést szerzett, majd Sánta büntetőből növelte az előnyt. Ezután azonban két perc alatt egyenlített a házigazda, előbb a kapus lőtt bombagólt 18 méterről, majd Fellembek is betalált. Potyogtak a gólok ezekben a percekben, újra a Nyírbátor szerzett vezetést, de rögtön jött a válasz az éllovastól. A vendégek a 16. percben harmadszor is előnybe kerültek, ám még a szünet előtt Dróth Zoltán egalizált, 4–4-es állással vonultak öltözőbe a felek. A második félidő főként a hazaiakról szólt, ám kiválóan védekezett a Nyírbátor. A 31. percben tört meg a jég, Dróth megszerezte második gólját, majd Thiago is betalált, így nagy nehézségek árán tudta legyőzni a listavezető a szabolcsi egyletet.
NB I. | 9. forduló
VEHIR.HU Futsal Veszprém–Nyírbátor B-Kerép 6–4 (4–4)
Veszprém, Március 15. utcai sportcsarnok, v.: Vass, Kubicsek (Kondákor).
- Veszprém: Horváth – Dróth, Thiago, Hadházi, Fellembek. Csere: Spandler, Juhász, Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Lipl, Vér, Matheus. Vezetőedző: Marko Perics
- Nyírbátor: Tóth M. – Szentes-Bíró, Firmino, Nagy B., Gabriel. Csere: Dobi, Kovács G., Kovács B., Bartha, Sánta, Kovács E., Bakó, Orosz, Szakács. Vezetőedző: Trencsényi János.
- Gól: Horváth Bendegúz (11.), Fellembek (12.,13.), Dróth (18., 30.), Thiago (32.), illetve Szentes Bíró (7., 16.), Sánta (11. – büntetőből), Nagy B. (12.)
- Piros lap: Nagy B. (21.)
Bombameglepetés Kisvárdán! Ő lett a csapat vezetőedzője