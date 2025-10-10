október 10., péntek

Futsal

50 perce

Rangadót játszik az A'Studió, a tv-ben is nézheted

Ma este vélhetően az eddigi legnehezebb feladat vár a csapatra. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza az Újpest vendégeként lép pályára.

Kerecsen József

Önbizalommal telve várhatja a férfi futsal NB I. 9. fordulóját az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Lovas Norbert legénysége továbbra is veretlen a bajnokságban, legutóbb pedig megsemmisítő, 9–0-s győzelmet aratott a Kecskemét ellen a Continental Arénában. A nyíregyháziakra most igazi rangadó vár, az azonos pontszámmal álló Újpest ellen kell a legjobb formát hozni.

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza az Újpest vendége lesz az NB I. 9. fordulójában.
Az A'Studió Futsal Nyíregyháza felléphet a második helyre.
Fotó: Kohut Árpád

Lovas Norbert figyelmeztet, teljesen más kihívás elé állíthatja csapatát a ma esti összecsapás.

– A Kecskemét elleni közel tökéletes mérkőzés volt, mindenki megmutatta, mire képes védekezésben és támadásban egyaránt, ennek köszönhető a szép siker – mondta el a vezetőedző az együttes hivatalos weboldalán.
– Valóban nem szabad elhinnünk, hogy az Újpest elleni meccs is ugyanilyen lesz, de nem is lesz ezzel probléma, mert profik a játékosok, mindenki helyén kezeli a legutóbbi győzelmet.

Erős csapategység jellemzi az újpesti futsal csapatot

Az Újpest már az előző szezonban kiválóan erősített, ez a folyamat pedig nyáron tovább folytatódott, hiszen két magyar válogatott játékos, Pál Patrik és Suscsák Máté is a lila-fehéreket választotta. A fővárosiak ennek megfelelően remekül teljesítenek az új idényben, kétszer ugyan kikaptak, több győzelmüknek köszönhetően azonban az A'Studió Futsal Nyíregyháza előtt állnak a tabellán. Ma tehát esély kínálkozik az előzésre.

– Az Újpest jól erősített, rendkívül egységes csapat, tizennégy-tizenöt játékos áll Németh Péter rendelkezésére. Jók védekezésben, a fő erősségük a centerjáték, mivel sok olyan játkossal rendelkeznek, akik elöl képesek megtartani a labdát. A két brazil egy-egyben rendkívül jól teljesít, ha jó napot fognak ki, akkor nehéz ellenük játszani. Újpesten sosem könnyű pályára lépni, de reméljük, sok néző jön ki és jó meccset játszunk ellenük

– tette hozzá Lovas Norbert.

A szurkolók ezúttal könnyen és kényelmesen követhetik kedvenceik produkcióját, a 20.15-kor kezdődő Újpest FC–A'Studió Futsal Nyíregyháza mérkőzést ugyanis műsorára tűzte az M4 Sport. 

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza Kecskemét elleni fölényes győzelme:

 

