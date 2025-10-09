október 9., csütörtök

Futsal

1 órája

Futsal: Már a kicsiket is nevezhetik az egyesületek, mutatjuk a részleteket

Október 31. a határidő. A futsal téli tornasorozata novemberben rajtol.

Kerecsen József

Nem csak a felnőtt futsal bajnokság rajtol hamarosan, az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága U9 és U11-es csapatok részére is megyei tornasorozatot ír ki a 2025/26-os szezon téli időszakában.

Novemberben rajtol a megyei futsal téli tornasorozat az U9-es és U11-es bajnokságban.
Idén is lesz alkalma télen futsaloznia az U9-es és U11-es korosztályoknak.
Fotó: szabolcs.mlsz.hu

A téli tornasorozat időtartama mindkét korosztályban 2025. november – 2026. március közötti időszak. A tervek szerint egy csapatnak minimum 4 tornán kellene részt vennie, és tornánként maximum három találkozó várna rájuk. Az viszont kitétel, hogy egy csapatnak minimum 12 mérkőzést le kell játszania a téli tornasorozatban.

Nem kell sportorvosi vizsgálat a futsal téli tornasorozatához

Korosztályi megkötések:

  • U11 korosztály: 2015.01.01.-2017.12.31 között született fiúk és 2014.01.01. – 2017.12.31 között született leányok játszhatnak.
  • U9 korosztály: 2017.01.01.-2019.12.31 között született fiúk és 2016.01.01. – 2019.12.31 között született leányok játszhatnak.

Nagyon fontos feltétel továbbá, hogy a Futsal U9-U11-es korosztályú téli tornasorozatok „mérkőzéseit csak abban az esetben lehet elkezdeni (lejátszani), amennyiben a csapatokban legalább 7-7 fő labdarúgó (futsal játékos) a mérkőzés kezdetén játékra kész állapotban van, illetve rendelkezik a pályára lépés minden feltételével."

Az ezen tornasorozaton résztvevő játékosok részére „F/R" jelű regisztrációs engedélyt kell kiváltani, valamint – a Bozsik Egyesületi Programhoz hasonlóan – mentesülnek a sportorvosi vizsgálati kötelezettség alól.

A korosztályos futsal tornákra egységesen 3.000 (háromezer) forint/korosztály nevezési díj befizetése mellett 2025. október 31-ig lehet nevezni, amit az egyesületek arra jogosult ügyintézői az IFA rendszeren keresztül tudnak megtenni. (Sportszervezetek menüben, a „Versenyeztetés/Verseny nevezés" almenüben a futsal szakágat kiválasztva tudják beadni a korosztályos nevezéseiket.)

A futsal téli tornasorozatra vonatkozó eljárási rend ide kattintva elérhető. 

 

