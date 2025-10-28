október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei légiósok

2 órája

Vereséggel kezdte a rájátszást Gazdag Dániel csapata, Baráth Péter aktívan futballozott a Rakówban

Címkék#Baráth Péter#Gazdag Dánielék#MLS

Gazdag Dánielék vereséggel kezdték az MLS rájátszását, míg Baráth Péter stabil játékával győztes meccsen bizonyított a lengyel élvonalban.

Mihály Norbert

Nem alakult ideálisan a rájátszás kezdete a petneházi származású Gazdag Dániel és a Columbus Crew számára az MLS-ben. A magyar válogatott középpályás ezúttal csereként jutott szóhoz, együttese pedig 1–0-s vereséget szenvedett a Cincinnati otthonában.

Gazdag
Gazdag Dánielék vereséggel nyitottak
Fotó: Columbus Crew

Nehéz helyzetbe kerültek Gazdag Dánielék

A találkozó sokáig kiegyenlített játékot hozott, de a hajrában Kevin Denkey találata döntött a hazaiak javára. Gazdag a második félidő közepén, a 61. percben lépett pályára, igyekezett lendületet vinni a támadásokba, de a Crew nem tudott már egyenlíteni. A párharc két győzelemig tart, a következő meccset november 3-án rendezik, Columbusban.

Eközben Lengyelországban a Raków Częstochowa fontos bajnoki mérkőzést játszott, amelyen a Lechia Gdansk egyletét fogadta. A hazaiaknál a gyulaházi Baráth Péter végig stabil teljesítményt nyújtott. A középpályás főként a védekezésben jeleskedett, több labdaszerzéssel és pontos passzal járult hozzá csapata játékához, miközben többször is próbálta gyorsítani a támadásépítést. A Raków végül 2–1-re legyőzte a Lechiát, miközben Baráth játékát a lengyel sajtó is elismerően értékelte, kiemelve fegyelmezett és energikus hozzáállását. A Częstochowa az Ekstraklasa 12. fordulóját követően a nyolcadik helyről várja a folytatást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu