Vereséggel kezdte a rájátszást Gazdag Dániel csapata, Baráth Péter aktívan futballozott a Rakówban

Nem alakult ideálisan a rájátszás kezdete a petneházi származású Gazdag Dániel és a Columbus Crew számára az MLS-ben. A magyar válogatott középpályás ezúttal csereként jutott szóhoz, együttese pedig 1–0-s vereséget szenvedett a Cincinnati otthonában.

Gazdag Dánielék vereséggel nyitottak

Fotó: Columbus Crew

Nehéz helyzetbe kerültek Gazdag Dánielék

A találkozó sokáig kiegyenlített játékot hozott, de a hajrában Kevin Denkey találata döntött a hazaiak javára. Gazdag a második félidő közepén, a 61. percben lépett pályára, igyekezett lendületet vinni a támadásokba, de a Crew nem tudott már egyenlíteni. A párharc két győzelemig tart, a következő meccset november 3-án rendezik, Columbusban.

Eközben Lengyelországban a Raków Częstochowa fontos bajnoki mérkőzést játszott, amelyen a Lechia Gdansk egyletét fogadta. A hazaiaknál a gyulaházi Baráth Péter végig stabil teljesítményt nyújtott. A középpályás főként a védekezésben jeleskedett, több labdaszerzéssel és pontos passzal járult hozzá csapata játékához, miközben többször is próbálta gyorsítani a támadásépítést. A Raków végül 2–1-re legyőzte a Lechiát, miközben Baráth játékát a lengyel sajtó is elismerően értékelte, kiemelve fegyelmezett és energikus hozzáállását. A Częstochowa az Ekstraklasa 12. fordulóját követően a nyolcadik helyről várja a folytatást.