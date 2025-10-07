Valami Amerika! Megdöbbentő elhatározásra jutott Petneháza büszkesége és gyönyörű felesége? (videóval)

Néhány hónapja új otthonra talált az Amerikai Egyesült Államokon belül Gazdag Dániel. A 29 esztendős támadó-középpályás csapata egyik meghatározó tagja, akiről rendszeresen portálunk is beszámol. Van is miért, Petneháza büszkesége ugyanis hétről hétre jól teljesít, a játékosnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Colombus Crew a keleti főcsoportban a még rájátszást érő kilencedik helyen áll jelenleg. Gazdag a Kolombusz Kristófról elnevezett várostól 25 percnyi autóútra lévő (Ohio) állambeli Dublinban rendezkedett be feleségével Grétával és két kisfiával. Most a Nemzeti Sport munkatársa, Borbola Bence látogatta őt meg amerikai túrája során, ebből szemezgettünk.

Gazdag Dániel mindenben megtalálta a számításait Amerikában párjával, Grétával

Fotó: Gazdag Dániel

A magyar válogatott mezét már 30 alkalommal magára öltő labdarúgó játékjogát tavasszal vásárolta meg a Colombus Crew a Philadelphia Uniontól. Az első hónapok szállodai léte után aztán nyáron vásárolt házat Gazdag Dániel és felesége, Gréta. Az ingatlan egy zsákutca végén helyezkedik el, a természetközeliséget pedig jól jelzi, hogy a kertben olykor egy-egy őz vagy nyúl is felbukkan.

– Amikor házat kerestünk, az is szempont volt, hogy nyugodt, csendes környéken legyen – kezdte Gazdag. – Fontos volt az is, hogy iskolaközelben legyen, ne kelljen sokat ingázni az otthon és a suli között. Megérkezésemet követően a klubnál sokat segítettek, hogy ajánlottak egy-két jó helyet, ezen a környéken is lakik néhány csapattársam. Amikor megláttuk ezt a házat, azonnal beleszerettünk.

A kis Gazdag Dániel is focizik

Ingázni valóban nem kell, a kilenc éves Dánielt ugyanis iskolabusz veszi fel a ház előtt, a négy éves Maximot pedig édesanyja viszi el reggelenként a közeli bölcsődébe.