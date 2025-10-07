47 perce
Valami Amerika! Megdöbbentő elhatározásra jutott Petneháza büszkesége és gyönyörű felesége? (videóval)
Immár négy éve rúgja a bőrt az Észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokságban (MLS) a 30-szoros magyar válogatott támadó. Gazdag Dániel olyan sztárok ellen játszhat, mint Luis Suárez vagy Lionel Messi. De hol és hogyan képzeli el a jövőt a Nyíregyháza Spartacus FC neveltje az aktív labdarúgó karrier után?
Néhány hónapja új otthonra talált az Amerikai Egyesült Államokon belül Gazdag Dániel. A 29 esztendős támadó-középpályás csapata egyik meghatározó tagja, akiről rendszeresen portálunk is beszámol. Van is miért, Petneháza büszkesége ugyanis hétről hétre jól teljesít, a játékosnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Colombus Crew a keleti főcsoportban a még rájátszást érő kilencedik helyen áll jelenleg. Gazdag a Kolombusz Kristófról elnevezett várostól 25 percnyi autóútra lévő (Ohio) állambeli Dublinban rendezkedett be feleségével Grétával és két kisfiával. Most a Nemzeti Sport munkatársa, Borbola Bence látogatta őt meg amerikai túrája során, ebből szemezgettünk.
A magyar válogatott mezét már 30 alkalommal magára öltő labdarúgó játékjogát tavasszal vásárolta meg a Colombus Crew a Philadelphia Uniontól. Az első hónapok szállodai léte után aztán nyáron vásárolt házat Gazdag Dániel és felesége, Gréta. Az ingatlan egy zsákutca végén helyezkedik el, a természetközeliséget pedig jól jelzi, hogy a kertben olykor egy-egy őz vagy nyúl is felbukkan.
– Amikor házat kerestünk, az is szempont volt, hogy nyugodt, csendes környéken legyen – kezdte Gazdag. – Fontos volt az is, hogy iskolaközelben legyen, ne kelljen sokat ingázni az otthon és a suli között. Megérkezésemet követően a klubnál sokat segítettek, hogy ajánlottak egy-két jó helyet, ezen a környéken is lakik néhány csapattársam. Amikor megláttuk ezt a házat, azonnal beleszerettünk.
A kis Gazdag Dániel is focizik
Ingázni valóban nem kell, a kilenc éves Dánielt ugyanis iskolabusz veszi fel a ház előtt, a négy éves Maximot pedig édesanyja viszi el reggelenként a közeli bölcsődébe.
– Danika negyedik osztályos, hat percre van tőlünk az iskola, klasszikus sárga amerikai iskolabusz veszi itt fel reggelente, délután haza is hozza. Vele ilyen szempontból semmi probléma sincs. Philadelphiában is focizott, és itt is szerette volna folytatni, így hát hozzám hasonlóan klubot váltott. Tizenöt percre van tőlünk egy kis egyesület, oda jár hetente négyszer-ötször edzésre. Gyorsan befogadták, ő is szereti új csapattársait. Maxim bölcsije is közel van, tíz-tizenöt perc autóútra, amikor reggel edzésre indulok, a feleségem, Gréta viszi el.
Gyűjti a borokat
A tágas ingatlan alagsorában golfszimulátor és moziszoba helyet kapott, Gazdag Dániel azonban mégis a ház alatt található borospincére a legbüszkébb. Ezáltal új hobbit is talált.
– Az utóbbi időszakban kezdtek érdekelni a borok. Sokat olvastam róluk, podcastokat is hallgatok, éppen ezért örültem neki, amikor megláttam, hogy a háznak borospincéje is van. Több száz palack fér el, idő lesz, mire megtöltöm a polcokat. Egyelőre jó, ha húsz üveg különleges borom van.
Ám, hogy a fociról is legyen szó: a szabolcsi születésű labdarúgó valamivel visszavontabb szerepkörben játszik a Colombus Crewban, mint tette azt Philadelphiában, de hamar alkalmazkodott ehhez. Ezzel együtt szeretné növelni a kapu előtti hatékonyságát.
– Az új játékrendszer és a stílus közel áll hozzám. Élvezem a játékot, noha a statisztikai mutatóim egyelőre gyengébbek, mint amilyenek Philadelphiában voltak. De nem aggódom, azért jöttek már gólok, gólpasszok. Sok új elem van a játékban, amire az előző csapatomnál nem kellett odafigyelnem, itt többet kell a labdakihozatalnál elmozognom. Nem mondom, időnként hiányzik a direkt játék, olykor mondom is a társaimnak, ha támadunk, ne vegyük vissza állandóan a labdát, célozzuk meg a kaput. Egyelőre a rájátszásba kell bejutnunk, aztán ahogy minden évben, a bajnoki cím a cél.
Amerika vagy Magyarország?
A Gazdag-család tehát a jelek szerint tökéletesen berendezkedett az Amerikai Egyesült Államokban. Ugyan még jó néhány év hátra van belőle, adja magát a kérdés, hogy a játékos-pályafutás után hazatérnek-e Magyarországra vagy hosszú távon maradnak a tengerentúlon?
– Nem könnyű kérdés ez… Sok embernek tetszik Amerika, mások viszont nem tudnának itt élni, mondván, teljesen más világ. Mi, a gyerekekkel nagyon szeretünk itt élni. A klubnál is jól érzem magam, megbecsülnek, és legyünk reálisak, aligha most, harminchoz közel kapok Európából visszautasíthatatlan ajánlatot. Arról nem is beszélve, hogy szeretek az MLS-ben futballozni. Amikor huszonöt évesen megérkeztem Amerikába, az első három-négy hónap nehéz volt, a koronavírus-járvány miatt a család csak később tudott utánam jönni. De hogy a karrierem végén hazamegyünk vagy maradunk, egyelőre nem tudjuk megmondani… Mindenesetre Grétával egyre többet beszélgetünk arról, hogy maradunk. Huszonkilenc éves vagyok, reméljük, ezt a döntést ráérünk később meghozni.
- Videón az amerikai álom:
