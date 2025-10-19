Gazdag Dániel jelentette a különbséget (videó)

A Columbus Crew többek között a magyar válogatott Gazdag Dániel góljával 3–1-re győzött a vendég New York Red Bulls ellen az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) alapszakaszának utolsó, szombati fordulójában.

Petneháza büszkesége, Gazdag Dániel fontos gólt szerzett.

Fotó: Getty Images

A Petneházáról származó támadó 1-1-nél csereként a szünetben állt be, majd a 66. percben hat méterről lőtte a rendkívül fontos győztes találatot. Együttese később a hajrában biztosította be a sikerét.

A Columbus Crew a mostani diadallal feljött a keleti főcsoport hetedik helyére, így egyenesen a nyolcaddöntőbe jutott, s nem kell selejtezőt játszania. A rájátszás első körében a Cincinnati lesz az ellenfele, a párharc az egyik csapat második győzelméig tart.

A másik MLS-ben szereplő magyar labdarúgó, Sallói Dániel végigjátszotta a Houston Dynamo elleni 0-0-val záruló összecsapást. Az már korábban eldőlt, hogy klubja, a nyugati konferenciában sereghajtó Sporting Kansas City nem jutott rájátszásba.

Gazdag Dániel gólja: