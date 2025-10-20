2 órája
Gólzápor Kállósemjénben: hat találat, idegek harca és drámai döntetlen!
Bár a Herkules Kállósemjén és a Levelek összecsapása döntetlennel zárult, az izgalmakból nem volt hiány a kastélykerti pályán.
Ha egy gól sem születik, akkor is egy végig izgalmas mérkőzést láthattak azok, akik helybe kilátogattak Kállósemjénbe, vagy interneten élőben nézték a Herkules Kállósemjén - Levelek labdarúgó mérkőzést a kastélykerti focipályáról a hétvégén. Találat azonban született, nem is kevés, a hazaiak és a vendégek is három-háromszor ugorhattak egymás nyakába a gólörömben. A kiegyenlített meccs az edzők szempontjából mégis csak az idegek, és főleg a második félidőben a kontrák csatája volt. Az utolsó 10 percben 10 főre fogyatkozott hazai csapat Jávor Norbert góljával mentette meg az egy pontot, így kialakult a 3-3-as végeredmény.
Nézze meg a találkozóról készült képeket!
Herkules Kállósemjén - LevelekFotók: Bodnárné Varga Éva
