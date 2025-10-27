október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

1 órája

Európa-bajnoki kvótát szerzett Helebrandt Máté!

Címkék#Helebrandt Máté#gyaloglásban#világverseny

A nyíregyházi gyalogló, Helebrandt Máté újabb kiváló teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, miután Németországban Európa-bajnoki kvalifikációt szerzett.

Mihály Norbert

A magyar sportoló az új szabályok szerinti olimpiai távon, a 42 kilométeres maratoni gyalogláson indult, és rögtön remek eredménnyel zárt, miután egy olasz és egy német versenyző mögött a harmadik helyen ért célba, ami egyben magyar bajnoki címet is jelentett számára. Ideje, a 3 óra 7 perc 26 másodperc, nemcsak egyéni csúcs, hanem Eb-szintidő, így biztosította helyét a kontinensviadalon. Helebrandt

Helebrandt
Ezúttal is remekelt Helebrandt Máté
Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Nem sokat habozott Helebrandt

Helebrandt Máté számára ez az eredmény újabb fontos mérföldkő a hosszú és kitartó pályafutásában. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője már több mint másfél évtizede a magyar gyaloglás élvonalában szerepel. Az 1989-ben született sportoló korábban főként a 20 és 50 kilométeres távokon indult, melyekben többször képviselte Magyarországot világversenyeken, köztük olimpiákon is. A 2024-es párizsi ötkarikás játékokon például a 20 kilométeres számban állt rajthoz.

A mostani, németországi megmérettetés különleges volt számára, hiszen a gyaloglásban bevezetett új szabályok szerint már nem az 50 kilométeres klasszikus táv szerepel a programban, hanem a maratoni, 42 kilométeres szám. Ez nemcsak fizikai, hanem taktikai kihívást is jelent az atlétáknak, hiszen teljesen más tempóbeosztást és frissítési stratégiát igényel.

A nyíregyházi sportoló a versenyt követően elmondta: rendkívül elégedett az eredménnyel, és nagy motivációt ad számára, hogy az új távon is sikerült bizonyítania.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu