Európa-bajnoki kvótát szerzett Helebrandt Máté!

A magyar sportoló az új szabályok szerinti olimpiai távon, a 42 kilométeres maratoni gyalogláson indult, és rögtön remek eredménnyel zárt, miután egy olasz és egy német versenyző mögött a harmadik helyen ért célba, ami egyben magyar bajnoki címet is jelentett számára. Ideje, a 3 óra 7 perc 26 másodperc, nemcsak egyéni csúcs, hanem Eb-szintidő, így biztosította helyét a kontinensviadalon. Helebrandt

Ezúttal is remekelt Helebrandt Máté

Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Nem sokat habozott Helebrandt

Helebrandt Máté számára ez az eredmény újabb fontos mérföldkő a hosszú és kitartó pályafutásában. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője már több mint másfél évtizede a magyar gyaloglás élvonalában szerepel. Az 1989-ben született sportoló korábban főként a 20 és 50 kilométeres távokon indult, melyekben többször képviselte Magyarországot világversenyeken, köztük olimpiákon is. A 2024-es párizsi ötkarikás játékokon például a 20 kilométeres számban állt rajthoz.

A mostani, németországi megmérettetés különleges volt számára, hiszen a gyaloglásban bevezetett új szabályok szerint már nem az 50 kilométeres klasszikus táv szerepel a programban, hanem a maratoni, 42 kilométeres szám. Ez nemcsak fizikai, hanem taktikai kihívást is jelent az atlétáknak, hiszen teljesen más tempóbeosztást és frissítési stratégiát igényel.

A nyíregyházi sportoló a versenyt követően elmondta: rendkívül elégedett az eredménnyel, és nagy motivációt ad számára, hogy az új távon is sikerült bizonyítania.