Új kihívás előtt Helebrandt Máté

Helebrandt Máté pályafutása során már több távon rajthoz állhatott. Indult 10, 25, 50 és 30 kilométeren is. Most a nemzetközi szövetség a maratoni és a félmaratoni távok mellett döntött az olimpiákon, így 21 és 42 km-re változott a táv. A hétvégén Németországban rendezik a hosszabb verseny magyar bajnokságát, és a nyíregyházi gyalogló is elindul.

Helebrandt Máté a 2023-as budapesti világbajnokságon

Fotó: Archív

Helebrandt Máté jó formában várja a hétvégét

– Ezért is hagyta ki a világbajnokságot Máté, mert rövidebb távokra készült, de az EB-n már szeretne elindulni 42 kilométeren. Jó formában van, bízunk abban, hogy eredményes lesz a hétvégén - mondta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum szakágvezetője.

A Nyíregyházi Sportcentrum atlétikai szakágának tagjai a felnőtt és a korosztályos versenyeket is figyelembe véve 13 bajnokságon indultak idén, és kilenc bajnoki címet szereztek, 14 ezüst és kilenc bronzérem mellett. Örömteli, hogy sokan jutottak döntőbe, és a csapatbajnokságban megtartotta Divízió I-es tagságát a Nyíregyháza. Rövidesen kezdődik a fedettpályás idény, és több rangos versenyt is tartanak az Atlétikai Centrumban. A tervek szerint ismét Nyíregyházán lesz a Fedettpályás Bajnokság.

Már több külföldi csapat jelezte, hogy Nyíregyházán szeretne edzőtáborozni a téli időszakban. Németországból, Szlovákiából és Romániából is jönnek sportolók, és ismét rendeznek szlovák regionális versenyt is az Atlétikai Centrumban.

