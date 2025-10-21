Kisvárdaiak a hét csapatában

A Góóól!2 és az m4sport.hu minden héten kiválasztja a posztonkénti legjobbakat a Fizz Ligában: a 10. forduló hét csapata hat gárda játékosai közül kerültek ki. A Kazincbarcikán nyújtott teljesítménye alapján a Kisvárda Master Good két játékost ad az álomtizenegybe, a kispadra pedig Révész Attilát jelölte a portál.

A hét csapata grafika: m4sport.hu

A hét csapata Kovácsik – Matics, Golla, Kovács P. – Molnár Á., Bognár,Anton, Soltész D. – Bumba – Lukács, Horváth K. Vezetőedző: Révész Attila.

Bernardo Matics

"A Kazincbarcikát 1–0-ra legyőző Kisvárdának is nagyon kellett, hogy kapott gól nélkül hozza le a találkozót, ebből Matics is kivette a részét. Noha az előző idényben fegyelmezetlenség miatt egy időre száműzték a keretből, a horvát védő nemcsak visszakerült, hanem vezeéregyénisége lett a másodosztályt csont nélkül behúzó gárdának, és az élvonalban is abszolút megállja a helyét. Az első fordulóban már helyet kapott álomtizenegyünkben, akkor gólt is szerzett a Nyíregyháza ellen, s most is kiválasztottuk. A Barcikával vívott meccsen két szerelése, volt kilenc tisztázása, egy blokkolása, a földön háromból kettő, a levegőben hatból öt párharcát megnyerte."

Soltész Dominik

"A bajnokságban meglepetésre a felsőházat ostromló Kisvárda hétvégi győzelméből szintén kiemelkedett Soltész Dominik, aki szintén legjobb meccsét játszotta a mostani szezonban: 9 győztes párharca mellett 3 kulcspasszal és 2 teremtett gólhelyzettel járult hozzá csapata teljesítményéhez, és még a kaput is veszélyeztette. A 24 éves játékos csapata összes bajnokiján kezdőként lépett eddig pályára és a pálya teljes bal oldalát képes bejátszani, a támadásból és a védekezésből egyaránt kiveszi a részét."

Soltész Dominik Fotó: Czinege Melinda

"Gerliczki Máté menesztése után sem esett vissza a Kisvárda teljesítménye, sőt, egymást követő második meccsét is megnyerte az együttes a sportigazgatói feladatokat is ellátó mindenes, Révész Attila irányításával. Bármennyire is hihetetlen, a tények magukért beszélnek: az újonc tíz forduló elteltével dobogós a Fizz Ligában. Hogy miért megy ennyire a Várdának, azt ebben a cikkben hosszabban taglaltuk, de tartalmas elemzés nélkül is kijelenthető, hogy Révésznek hatalmas szerepe van a sikerességben. A Kuttor Attila vezette Kazincbarcika elleni meccsen kontrolláltak, inkább az ő akartuk érvényesült és a kialakított helyzetek (1,64 xG) alapján is megérdemelték a győzelmet."