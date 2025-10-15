október 15., szerda

Edzősors

2 órája

Megváltak a nyíregyházi edzőtől, el se hinnéd, ki ült a helyére

Az NB III-as Tiszaújváros menesztette edzőjét. Kondás Elemér ült le Huszák Géza helyére a borsodiak kispadjára.

Munkatársunktól

A Tiszaújváros weboldalán jelentette be, hogy szerződést kötött Kondás Elemérrel, a Debreceni VSC korábbi kétszeres bajnok és kupagyőztes edzője Huszák Géza helyére érkezik a borsodi NB III-as gárda kispadjára.

Huszák Géza
Huszák Géza többször ült a Szpari kispadján fotó: KM-archív

A 63 éves nyíregyházi tréner júliusban vette át Vitelki Zoltán helyét, akinek a munkáját addig szakmai tanácsadóként segítette. Vezetésével a csapat nem túl acélos teljesítményt nyújtott, hat vereségük mellett háromszor végeztek döntetlenre és kétszer hagyták el győztesen a játékteret. Így kilenc pontjukkal az utolsó előtti helyről várják a 12. fordulóban esedékes Nyíregyháza II. elleni összecsapást. 

Huszák Géza többször ült a Szpari kispadján

Huszák Géza 1991-ben a Diósgyőr NB I-es gárdájánál másodedzőként kezdte edzői pályafutását, de dolgozott a szép emlékű Stadler FC-nél is. Vezetőedzői pozíciót először a Miskolci VSC gárdájánál töltött be. Külföldön is megfordult, dolgozott Vietnámban és Egyiptomban is. A Szparinál több ízben kapott feladatot hol másodedzőként, hol vezetőedzőként. Legutóbb a 2022/23-as idényben ült szülővárosa csapatának kispadján. Akkor a Nyíregyháza Spartacus Feczkó Tamás vezetésével kezdte meg a szezont, a vezetőedzőtől három 1–0-ás vereséget követően augusztus közepén megvált a klub, a nyíregyházi szakembert Huszák Géza váltotta a kispadon. Az újonnan kinevezett trénernek sem jutott azonban sok idő, december elején tőle is megváltak és az ősz hátralévő két fordulójában Lengyel Roland irányította csapatot.


 

