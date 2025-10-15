1 órája
Megváltak a nyíregyházi edzőtől, el se hinnéd, ki ült a helyére
Az NB III-as Tiszaújváros menesztette edzőjét. Kondás Elemér ült le Huszák Géza helyére a borsodiak kispadjára.
A Tiszaújváros weboldalán jelentette be, hogy szerződést kötött Kondás Elemérrel, a Debreceni VSC korábbi kétszeres bajnok és kupagyőztes edzője Huszák Géza helyére érkezik a borsodi NB III-as gárda kispadjára.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A 63 éves nyíregyházi tréner júliusban vette át Vitelki Zoltán helyét, akinek a munkáját addig szakmai tanácsadóként segítette. Vezetésével a csapat nem túl acélos teljesítményt nyújtott, hat vereségük mellett háromszor végeztek döntetlenre és kétszer hagyták el győztesen a játékteret. Így kilenc pontjukkal az utolsó előtti helyről várják a 12. fordulóban esedékes Nyíregyháza II. elleni összecsapást.
Huszák Géza többször ült a Szpari kispadján
Huszák Géza 1991-ben a Diósgyőr NB I-es gárdájánál másodedzőként kezdte edzői pályafutását, de dolgozott a szép emlékű Stadler FC-nél is. Vezetőedzői pozíciót először a Miskolci VSC gárdájánál töltött be. Külföldön is megfordult, dolgozott Vietnámban és Egyiptomban is. A Szparinál több ízben kapott feladatot hol másodedzőként, hol vezetőedzőként. Legutóbb a 2022/23-as idényben ült szülővárosa csapatának kispadján. Akkor a Nyíregyháza Spartacus Feczkó Tamás vezetésével kezdte meg a szezont, a vezetőedzőtől három 1–0-ás vereséget követően augusztus közepén megvált a klub, a nyíregyházi szakembert Huszák Géza váltotta a kispadon. Az újonnan kinevezett trénernek sem jutott azonban sok idő, december elején tőle is megváltak és az ősz hátralévő két fordulójában Lengyel Roland irányította csapatot.
Még csak kedd van, de a borsodiak már üzentek a Kisvárdának
Szív kontra profizmus: a Szpari ellen bizonyíthat a mátészalkai kötődésű labdarúgó
Bátran tippelt, busás nyereménnyel gazdagodott a szabolcsi fogadó