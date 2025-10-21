Ezt komolyan gondolja?! Igor Bogdanovics őszintén kimondta, milyen a közös munka Révész Attilával Kisvárdán

Máig a Debreceni VSC legendájaként ismerik legtöbben, de letette névjegyét játékosként a Nyíregyháza Spartacus FC-ben is. Hosszú évek óta edzősködik, de NB I-es csapatként elsőként nyár óta alkalmazzák. Igor Bogdanovics hivatalosan március óta áll a Kisvárda Master Good FC alkalmazásában, elsőként az utánpótlásban számítottak rá, majd Gerliczki Máté stábjában töltött be fontos szerepet a felnőtt csapatban, most pedig már Révész Attila jobbkezeként emlegethetjük.

Igor Bogdanovics

Fotó: kisvardafc.hu / Ombodi Tamás

A most 51 esztendős szakember már nyáron úgy érezte, soha ilyen motiváltan nem kezdett bele munkába. – Aki abbahagyja a focit, és elkezd edzősködni, annak egyértelmű célja, hogy a legnagyobb szintre jusson. Ennek van könnyebb és nehezebb megközelítése, van aki korán elkezdi ezt az utat építeni és megszerzi a papírokat, én sokáig aktív maradtam a futballpályán, de több helyen edzősködtem is, ahol nagyon értékes tapasztalatokat szereztem. Amikor Révész Attila megkeresett, nagyon örültem a felkérésnek, nem is haboztam, belevetettem magam és mindenben azon voltam, hogy segítsem Gerliczki Máté munkáját.

Ezután jött azonban az edzőváltás, Gerliczki munkáját a 8. forduló után megköszönték a Kisvárda Master Good FC első számú csapatánál. Ezek után lépett elő Révész Attila sportigazgató, aki immár újfent vezetőedzője is a gárdának. A változással egyetemben pedig Igor Bogdanovics szerepköre is jelentősen kiszélesedett.

Igor Bogdanovics hosszú távra tervez a Kisvárda Master Good FC-nél

– Papíron én még mindig asszisztensedző vagyok, de elmondhatom, sokkal több feladatom van, mint volt Máténál. Szó szerint én vagyok Attila jobb keze, a stáb minden hét elején megbeszéli az előző hétvégi meccsek tanulságait, kielemezzük a szituációkat videón, részletesen megtervezzük a hetet és valóban, ezeken a területekbe jóval részletesebben bele kell ásnom magam az edzőváltás óta. Vannak gyakorlatok edzésen, és mérkőzésnapon is, amelyeket sajátomnak mondhatok, ha pedig ilyen vagy olyan észrevételem van, bizalommal megoszthatom. Természetesen Attila a főnök, övé az utolsó szó, de minden lényeges kérdésben kíváncsi a véleményemre és ha úgy látja jónak, be is építi – fogalmazott Bogdanovics, akit természetesen megkérdeztünk arról, milyen napi szinten együtt dolgozni Révésszel.

– Azt csak megerősíteni tudom, hogy Attila keménykezű, szigorú tréner. Én egy dolgot tudok hozzátenni, hogy igazi profi. Jól ismerem őt régóta, tudtam azt is, hogy él-hal a fociért, szó szerint ezzel fekszik és ezzel ébred, de napi szinten most dolgozunk együtt először, ez alapján őszintén mondom, egy rossz szavam nincs az eddigi közös munkára. Olyan körülmények között, olyan csapattal és olyan főnökkel dolgozhatok, akit mindenki csak kívánni tud magának. Ha lenne egy papír és egy toll előttem, hogy ez öt év múlva is itt és így lesz, azonnal aláírnám.

Révész Attila színre lépése óta az együttes két rendkívül fontos győzelmet aratott, ami természetesen az öltözői hangulaton is sokat dobott. A rétközi csapat újoncként most a Fizz Liga 3. helyen áll úgy, hogy eggyel kevesebb meccset játszott, mint a riválisok nagy része, a Ferencváros elleni elhalasztott hazai bajnokit majd december 3-án pótolják.