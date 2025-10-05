október 5., vasárnap

Bravó Mesa!

54 perce

Százados lehet a bosnyák légiós

Ő lehet a hetedik Kisvárdán, aki eléri a bűvös számot. Jasmin Mesanovic a DVTK ellen jubilálhat.

Szon.hu

Századik NB I-es mérkőzésére készül Jasmin Mesanovic. Amennyiben a Kisvárda Master Good csapatkapitánya bizalmat kap a vasárnapi, DVTK elleni hazai bajnokin, akkor szép jubileumhoz érkezik. Bohdan Melnik (171), Lucas (123), Jaroslav Navrátil (117), Hej Viktor (112), Driton Camaj (112) és Ötvös Bence (100) után a bosnyák légiós lehet a hetedik kisvárdai játékos, aki eléri ezt a mérföldkövet – hívja fel a figyelmet a Kisvárda weboldalán.

Jasmin Mesanovic
Jasmin Mesanovic századik Nb I-es mérkőzésére készül Fotó: Kovács Péter

Gondolt volna erre az érintett, amikor 2021. július 31-én először pályára lépett a csapat színeiben?
– Őszintén? Nem – felelte a 33 éves Jasmin Mesanovic. – Illetve akkor még nem, ahogy haladtunk az időben, egyre többször megfogalmazódott bennem, hogy szívesen maradok hosszabb távon Kisvárdán, azt is el tudom képzelni, hogy a pályafutásom befejezésével a családommal együtt itt telepedjek le. A kisfiam itt kezdte az iskolát, már második osztályos, kiválóan beszél magyarul és futballozik a kisvárdai akadémián. Remekül érezzük magunkat, én pedig igyekszem mindent megtenni azért, hogy a csapat minél jobban szerepeljen. Természetesen emlékszem az első meccsre, azt nem is lehet elfelejteni, hiszen a Ferencváros otthonában nyertünk kettő egyre. Jó belegondolni, hogy vasárnap már a századik bajnoki meccsem következik az élvonalban.
Amely akkor lenne igazán emlékezetes, ha ebben a bajnokságban megszületne az első Mesanovic-gól?

– Nem ez a lényeg. Sokkal inkább az, hogy nyerjen a csapat, és kikászálódjunk az elmúlt hetek hullámvölgyéből. Persze, hálás vagyok a sorsnak, hogy egészséges vagyok, és ilyen szép sorozat áll mögöttem, de mindig is csapatembernek tartottam magam. Ezzel együtt egy álmom vált valóra, hogy elértem ezt a mérföldkövet.

Az ő góljával nyertek

Az NB II-es bajnokikat, a hazai és nemzetközi kupameccseket is beleértve 145 tétmeccsnél és 33 gólnál tart kisvárdai színekben „Mesa”, valamennyi porondon szerzett gólt a csapat színeiben. A csapatkapitányi karszalagot 47-szer viselte, eddig 17-szer az NB I-ben, a tavalyi bajnokságban mind a harminc alkalommal a másodosztályban. 
A kedden történtek ismeretében pedig az egyik Konferencialiga-meccs különösen emlékezetes lehet.
– A Kajrat Almati otthonában játszott Bajnokok Ligája-mérkőzést a Real Madrid. Abban a stadionban, a kazah városban mi is felléptünk három évvel ezelőtt, és sikerült is nyernünk egy nullra, Az volt az első kisvárdai színekben a Konferencialigában, aztán a hazai visszavágót az én gólommal sikerült megnyernünk. Szép emlékek, ahogy az egész eddigi kisvárdai pályafutásom is az – mondta végezetül Jasmin Mesanovic.

Jasmin Mesanovic kisvárdai statisztikája

  • NB I-es mérkőzéseinek/góljainak száma: 99/23
  • NB II-es mérkőzéseinek/góljainak száma: 30/8
  • Összes bajnoki mérkőzéseinek száma: 129/31
  • Mol Magyar Kupa-mérkőzéseinek/góljainak száma: 12/1
  • Konferencialiga-mérkőzéseinek/góljainak száma: 4/1
  • Összes tétmérkőzésének/góljainak száma: 145/33

Jasmin Mesanovic gólja a Kisvárda Master Good - Újpest FC mérkőzésen
(2024.04.13. OTP Bank Liga, 28. forduló)

 

