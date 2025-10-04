október 4., szombat

Labdarúgás

2 órája

Nyíregyházi kézben a Loki sorsa

Címkék#Loki#Fizz Liga#Debreceni VSC#Karakó Ferenc

A Fizz Liga szombati zárómérkőzésén a DVSC a Győrt fogadja. A találkozót a nyíregyházi Karakó Ferenc vezeti.

Szon.hu

A Kazincbarcika–MTK mérkőzéssel pénteken megkezdődött a Fizz Liga 9. fordulója, szombaton újabb három mérkőzéssel folytatódik a válogatott szünet előtti kör. A nap zárómérkőzésén a Debreceni VSC a Győrt látja vendégül, a találkozó játékvezetője pedig Karakó Ferenc lesz. 

Karakó Ferenc
Karakó Ferenc ebben a szezonban a 2. fordulóban fújt a Lokinak Fotó: Czinege Melinda

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A 42 éves nyíregyházi születésű játékvezetőnek ez lesz a 149. NB I-es bajnoki mérkőzése játékvezetőként. A Lokinak eddig 17 alkalommal fújt, legutóbb 2025. augusztus 1-jén a 2. fordulóban, akkor a DVSC 1–0-ra legyőzte az MTK-t. Pályafutása során eddig 734 sárga mellett 41 piros lapot mutatott fel az élvonalban. 

Karakó Ferenc fújta a DVSC–MTK mérkőzést

 

