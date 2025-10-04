42 perce
Nyíregyházi kézben a Loki sorsa
A Fizz Liga szombati zárómérkőzésén a DVSC a Győrt fogadja. A találkozót a nyíregyházi Karakó Ferenc vezeti.
A Kazincbarcika–MTK mérkőzéssel pénteken megkezdődött a Fizz Liga 9. fordulója, szombaton újabb három mérkőzéssel folytatódik a válogatott szünet előtti kör. A nap zárómérkőzésén a Debreceni VSC a Győrt látja vendégül, a találkozó játékvezetője pedig Karakó Ferenc lesz.
A 42 éves nyíregyházi születésű játékvezetőnek ez lesz a 149. NB I-es bajnoki mérkőzése játékvezetőként. A Lokinak eddig 17 alkalommal fújt, legutóbb 2025. augusztus 1-jén a 2. fordulóban, akkor a DVSC 1–0-ra legyőzte az MTK-t. Pályafutása során eddig 734 sárga mellett 41 piros lapot mutatott fel az élvonalban.
Karakó Ferenc fújta a DVSC–MTK mérkőzést
