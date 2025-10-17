október 17., péntek

Döbbenetes játékossors

4 órája

Enni és beszélni sem tudott a Szpari játékosa a horrorütközés után! Akkorát kapott, hogy megrepedt a hasnyálmirigye

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#kórház#Katona Mátyás

A Nyíregyháza kiválósága három hete került kórházba.

Mihály Norbert

Mint ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus FC kiválósága Katona Mátyás három hete sérült meg az Újpesten elleni idegenbeli mérkőzésen. A játékos egy ütközés után erős fájdalmat érzett, le is kellett cserélni. A találkozó után kórházba került, ahol immáron három hete lábadozik.

Katona
Katona Mátyás bízik a visszatérésében
Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Nehéz napokon van túl Katona Mátyás

– Erős hasi fájdalmaim voltak, hánytam – tekintett vissza a történtekre a Szpari honlapján a labdarúgó. A kórházban végül hasnyálmirigy repedést diagnosztizáltak az orvosok. Fokozott megfigyelés alá kerültem, gyógyszereket kaptam, és nem ehettem illetve ihattam semmit, szondával tápláltak. Egy héttel később egy kisebb beavatkozással leszívták a felgyülemlett folyadékot, és egy kis fémet építettek be, melyet később majd eltávolítanak. A műtét jól sikerült, és pár napja már ehetek is. Most már csak azt várom, hogy hazaengedjenek.

Katona Mátyásnak nagyon jól esett, hogy sokan keresték a sérülés után, de a beszéd is nehezére esett. A párja mindenben támogatta, segítette.

– Kezdetben sétálni sem tudtam, annyira gyenge voltam. Látom a lábamon, hogy sok izmot veszítettem, de szerencsére 8-10 napja már óvatosan ehetek, és jön vissza az erőm – folytatta a huszonöt esztendős középpályás. – Azt egyelőre még nem tudom, mikor edzhetek, de már nagyon hiányoznak a társak, az öltöző. Remélem rövidesen találkozhatunk, és csak egy rossz emlék lesz ez a sérülés. Köszönöm a sok érdeklődést, és üzenem mindenkinek: már jobban vagyok!

Mint ismert, a Szpari négygólos döntetlent játszott a Fizz Liga 8. fordulójában Újpesten, majd 3–1-re legyőzte hazai pályán a Zalaegerszeget. Katona Mátyás kiesése nagy érvágás, hiszen sérüléséig a csapat minden egyes találkozóján szerepet kapott, mondhatni alapemberré vált.

Katona Mátyás sérülése 3.00-nál a videón:

 

