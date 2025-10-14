Még csak kedd van, de a borsodiak már üzentek a Kisvárdának

A labdarúgás szerelmesei még a kedd esti portugálok elleni válogatott mérkőzésre fókuszál, az NB I-es csapatok azonban már a hétvégi fordulóra koncentrálnak. A Fizz Liga 10. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC az MTK vendége lesz szombaton, míg a Kisvárda Master Good-ra keleti rangadó vár, Mezőkövesden csap össze az újonc Kolorcity Kazincbarcika a együttesével.

Ubochioma a keleti rangadón növelheti góljainak számát Fotó: Kovács Péter

Mi tagadás a közelmúltban zajlott az élet a rétközieknél, Révész Attila az MTK elleni zakó után menesztette Gerliczki Mátét. A megüresedett kispadra ő ült le és csapatát győzelemre vezette a DVTK elleni keleti derbin. A találkozó forgatókönyvét mintha Hollywoodban írták volna, a győztes találatot a csapat jubiláló játékosa, Jasmin Mesanovic szerezte.

Kazincbarcikán sem teltek eseménytelenül az elmúlt hetek, a csapat szurkolóinak bizony liftezhetett a vérnyomás. Kuttor Attila csapata az Újpest ellen megszerezte idénybeli győzelmét, így a drukkerek joggal várhatták, hogy kedvenceik nem üres kézzel térnek haza Zalaegerszegről. A zalai túra azonban igazi hideg zuhanyként hathatott, hiszen 5–0-ás vereségbe szaladtak bele. Legutóbb viszont az MTK ellen szereztek három pontot és ezzel elmozdultak a tabella legaljáról.

Bizakodnak a sikerben

– Javuló tendenciában vagyunk, ezt az eredmények is mutatják. Több mint húsz új játékos érkezett a nyáron, de mindenki gyorsan beilleszkedett. Jó közösséget alkotunk, és jó játékosok alkotják a csapatot. Természetesen voltak hullámvölgyek, például a ZTE elleni nagyobb vereség, de az MTK és az Újpest legyőzése óriási fegyvertény volt. Bár hazai pályán csak félig játszunk, hiszen költözni kényszerültünk, ennek ellenére így is előnyt jelent, hogy az ellenfél ugyanúgy idegenben futballozik, valamint az eddigi három hazai mérkőzésünkön két meccsen is nyerni tudtunk és a Loki ellen is pontot, pontokat érdemeltünk volna – vélekedett Makrai Gábor eddigi teljesítményükről.

A borsodiak játékosa a Kisvárdáról is elmondta véleményt, úgy véli, szerint szervezett ellenfél vár rájuk, de bizakodva készülnek a mérkőzésre.

– Szervezett csapatot fogadunk Kövesden, de jó formában vagyunk, és szeretnénk ezt tovább vinni. Fontos volt, hogy a szünetben mindenki játékba lendülhetett, a Mester majd eldönti kiket küld csatába, de úgy érzem, mindenki készen áll a feladatra – mondta a boon.hu megkeresésére Makrai Gábor.