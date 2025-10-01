október 1., szerda

Kosárlabda

24 perce

Tornával tisztelegnek alapítójuk emléke előtt

A Nyíregyházi Kosárlabda Klub szombaton alapítójára, ifjabb Balogh Zoltánra tornával emlékezik.

Szon.hu

A Nyíregyházi Kosárlabda Klub nyílt kerekesszékes sport és szabadidősport esemény rendezésével emlékezik alapítójára, kerekesszékes kosárlabda szakosztályának létrehozójára ifjabb Balogh Zoltánra szombaton a Continental Arénában.

kerekesszékes kosárlabda
Az NYKK kerekesszékes kosárlabda csapata

A vármegye legnagyobb mozgássérülteket foglalkoztató társaságának a Start Nonprofit Kft.-nek tragikusan korán elhunyt egykori vezérigazgató helyettese élete során elkötelezett támogatója volt a helyi sportéletnek, ezen belül is a kosárlabdázásnak. Egyik alapítója volt a Nyíregyházi Kosárlabda Klubnak és közvetlen támogatásával hozta létre a klub 2021-ben városunkban és a régióban is az első kerekesszékes kosárlabda csapatot, amelyben helyi mozgássérültek sportolnak. A csapat azóta folyamatosan részvevője a sportági szakszövetség az MKOSZ Országos Kerekesszékes Bajnokságának és a tavalyi szezonban a 4. helyezést érte el. A csapat Boda Ferenc személyében már válogatott kosárlabdázót is a soraiban tudhat. Mivel a bajnokságot évek óta az MKOSZ Edzésközpontjában Székesfehérváron bonyolítják le, a helyi közönség eddig még csak egy alkalommal láthatta az NYKK kerekesszékes kosárlabda csapatát városunkban játszani.

A szünetben kipróbálhatják

Ezrét döntöttek úgy a rendezők, hogy az Ifj. Balogh Zoltánra történő emlékezés mellett szeretnék a nyíregyházi sportszerető közönség részére hazai pályán is bemutatni a kerekesszékes kosárlabdázást az NYKK és a nemzetközi tornán résztvevő csapatok segítségével, egy mindenki részére nyitott sportesemény keretein belül. Az érdeklődő mozgássérült szurkolók részére a nap során biztosítják a kerekesszékes kosárlabdázás és kézilabdázás kipróbálásának lehetőségét a torna mérkőzéseinek szünetében. Az interaktív kerekesszékes bemutatóval szeretnék a mozgássérült sportolást és a mozgássérültek által kerekesszékben űzhető labdajáték sportágakat bemutatni, a nemzetközi torna végső sorrendjének eldöntése mellett, amelyen részt vesznek rendező kerekesszékes csapatán kívül a DVTK és az ASP Oradea csapatai. 
 A torna fővédnöke Balogh Zoltán, a START Nonprofit Kft. vezérigazgatója.
Az esemény támogatói

  • Magyar Paralimpiai Bizottság 
  • NETA program, 
  • Aktív Magyarország
  • MKOSZ
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség
  • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • START Nonprofit Kft.

Ifjabb Balog Zoltán kerekesszékes kosárlabdatorna és szabadidősport esemény programja

10:45 Megnyitó

11:00 Nyíregyházi Kosárlabda Klub–DVTK

12:30 DVTK–ASP Oradea

14:00 ASP Oradea–Nyíregyházi Kosárlabda Klub

15:30 Eredményhirdetés, díjkiosztó

Az NYKK kerekesszékesei negyedik helyen zárták a bajonkságot

 

 

