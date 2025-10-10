október 10., péntek

Kosárlabda

1 órája

Tornával tisztelegtek alapítójuk emléke előtt

Címkék#Start Nonprofit Kft#kosárlabda#kerekesszékes kosárlabda

A Nyíregyházi Kosárlabda Klub múlt szombaton alapítójára, ifjabb Balogh Zoltánra tornával emlékezett.

Szon.hu

Nemzetközi kerekesszékes kosárlabda tornával és a mérkőzések között interaktív mozgássérültek részére lebonyolított szabadidősport eseménnyel emlékezett a Nyíregyházi Kosárlabda Klub az egyesület egykori alapítójára ifjabb Balogh Zoltánra, 2025.október 4.-én. A legnagyobb vármegyei mozgássérülteket foglalkoztató társaság a START Nonprofit Kft. volt vezérigazgató-helyettese kezdeményezte ugyanis a klub életében 2021-ben a kerekesszékes kosárlabda szakosztály működésének elindítását. 

kerekesszékes kosárlabda
Az ifj. Balogh Zoltán nemzetközi kerekesszékes kosárlabda torna résztvevői fotó: nykk

A rendezvényen, amelyet a torna névadójának számos volt mozgássérült munkatársa is megtisztelt jelenlétével, nagy sikert aratott a kerekesszékes kosárlabdázás és kézilabdázás bemutatása az érdeklődők részére, akik beülhettek a speciális sport kerekesszékekbe és különböző erre szervezett versenyek keretében megismerhették és kipróbálhatták ezt a két székben is űzhető nagyszerű labdajáték sportágat. Az ASP Oradea részvételével nemzetközivé vált tornán, hivatalos mérkőzésen fennállása második győzelmét is megszerezte a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kerekesszékes kosárlabda csapata. Az esemény megnyitóján és díjkiosztóján a család részéről a névadó leánya, Ling-Balogh Erna, valamint édesapja, a torna fővédnöke, a START Nonprofit Kft. vezérigazgatója Balogh Zoltán emlékezett. 

Különdíjak is gazdára találtak

A torna díjkiosztóján és eredményhirdetésén Balogh Zoltán, a Start Nonprofit Kft. vezérigazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd a kupák, érmek, oklevelek és különdíjak átadására került sor, amelyeket ifj. Balogh Zoltán családjának tagjai, Bajnay Kornél önkormányzati képviselő, Farkasinszki Gyula az MKOSZ ellenőrző bizottságának tagja és dr. Mohácsi Máté, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke adott át a csapatoknak és a játékosoknak. A szervezők a csapatok mellet különdíjakkal (oklevél, tárgyjutalom) díjazták a rendezők a szabadidősport esemény interaktív versenyeinek hat legjobban szereplő mozgássérült résztvevőjét. A mérkőzéseket Czupi Márton és Sértő Róbert játékvezetők vezették.

Ifj. Balog Zoltán nemzetközi kerekesszékes kosárlabda torna eredményei

  1. DVTK
  2. Nyíregyházi Kosárlabda Klub
  3. ASP Oradea

NYKK–DVTK 17–40 (4–2, 5–6, 2–8, 6–14), pontdobók - NYKK: Boda Ferenc 7/3, Szabó Katalin 2, Göttlinger Dániel 2, Baricza Tibor 6. DVTK: Kormos Balázs 4, Pangyelka Péter 6, Gergely István 10, dr. Matusek Nikoletta 6, Antal József 14.

DVTK–SP Oradea 47–20 ( 19–0, 10–10, 10–6, 8–4), pontdobók – DVTK: Kormos Balázs 4, Pangyelka Péter 4, Gergely István 10, Dr. Matusek Nikoletta 9, Antal József 20. ASP Oradea: Ioana Ples 4, Vasile Bota 4, Constantin Bracon 10, Cristian Cartis 2.

ASP Oradea–NYKK 23–49 ( 0–14, 10–9, 5–20, 8–6), pontdobók - ASP Oradea: Kerekes Adrián 3, Vasile Bota 2, Constantin Bracon 5, Cristian Cartis 13/3. NYKK: Boda Ferenc 21, Peller Tamás 4, Kóti Levente 2, Göttlinger Dániel 10, Baricza Tibor 10, Varga Tibor 2.

Különdíjasok:

  • dr. Matusek Nikoletta (DVTK), a torna legjobb játékosa - MVP
  • Gergely István a DVTK legjobb,játékosa
  • Cristian Cartis, az ASP Oradea legjobb játékosa
  • Boda Ferenc, az NYKK legjobb játékosa

