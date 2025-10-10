1 órája
Tornával tisztelegtek alapítójuk emléke előtt
A Nyíregyházi Kosárlabda Klub múlt szombaton alapítójára, ifjabb Balogh Zoltánra tornával emlékezett.
Nemzetközi kerekesszékes kosárlabda tornával és a mérkőzések között interaktív mozgássérültek részére lebonyolított szabadidősport eseménnyel emlékezett a Nyíregyházi Kosárlabda Klub az egyesület egykori alapítójára ifjabb Balogh Zoltánra, 2025.október 4.-én. A legnagyobb vármegyei mozgássérülteket foglalkoztató társaság a START Nonprofit Kft. volt vezérigazgató-helyettese kezdeményezte ugyanis a klub életében 2021-ben a kerekesszékes kosárlabda szakosztály működésének elindítását.
A rendezvényen, amelyet a torna névadójának számos volt mozgássérült munkatársa is megtisztelt jelenlétével, nagy sikert aratott a kerekesszékes kosárlabdázás és kézilabdázás bemutatása az érdeklődők részére, akik beülhettek a speciális sport kerekesszékekbe és különböző erre szervezett versenyek keretében megismerhették és kipróbálhatták ezt a két székben is űzhető nagyszerű labdajáték sportágat. Az ASP Oradea részvételével nemzetközivé vált tornán, hivatalos mérkőzésen fennállása második győzelmét is megszerezte a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kerekesszékes kosárlabda csapata. Az esemény megnyitóján és díjkiosztóján a család részéről a névadó leánya, Ling-Balogh Erna, valamint édesapja, a torna fővédnöke, a START Nonprofit Kft. vezérigazgatója Balogh Zoltán emlékezett.
Különdíjak is gazdára találtak
A torna díjkiosztóján és eredményhirdetésén Balogh Zoltán, a Start Nonprofit Kft. vezérigazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd a kupák, érmek, oklevelek és különdíjak átadására került sor, amelyeket ifj. Balogh Zoltán családjának tagjai, Bajnay Kornél önkormányzati képviselő, Farkasinszki Gyula az MKOSZ ellenőrző bizottságának tagja és dr. Mohácsi Máté, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke adott át a csapatoknak és a játékosoknak. A szervezők a csapatok mellet különdíjakkal (oklevél, tárgyjutalom) díjazták a rendezők a szabadidősport esemény interaktív versenyeinek hat legjobban szereplő mozgássérült résztvevőjét. A mérkőzéseket Czupi Márton és Sértő Róbert játékvezetők vezették.
Ifj. Balog Zoltán nemzetközi kerekesszékes kosárlabda torna eredményei
- DVTK
- Nyíregyházi Kosárlabda Klub
- ASP Oradea
NYKK–DVTK 17–40 (4–2, 5–6, 2–8, 6–14), pontdobók - NYKK: Boda Ferenc 7/3, Szabó Katalin 2, Göttlinger Dániel 2, Baricza Tibor 6. DVTK: Kormos Balázs 4, Pangyelka Péter 6, Gergely István 10, dr. Matusek Nikoletta 6, Antal József 14.
DVTK–SP Oradea 47–20 ( 19–0, 10–10, 10–6, 8–4), pontdobók – DVTK: Kormos Balázs 4, Pangyelka Péter 4, Gergely István 10, Dr. Matusek Nikoletta 9, Antal József 20. ASP Oradea: Ioana Ples 4, Vasile Bota 4, Constantin Bracon 10, Cristian Cartis 2.
ASP Oradea–NYKK 23–49 ( 0–14, 10–9, 5–20, 8–6), pontdobók - ASP Oradea: Kerekes Adrián 3, Vasile Bota 2, Constantin Bracon 5, Cristian Cartis 13/3. NYKK: Boda Ferenc 21, Peller Tamás 4, Kóti Levente 2, Göttlinger Dániel 10, Baricza Tibor 10, Varga Tibor 2.
Különdíjasok:
- dr. Matusek Nikoletta (DVTK), a torna legjobb játékosa - MVP
- Gergely István a DVTK legjobb,játékosa
- Cristian Cartis, az ASP Oradea legjobb játékosa
- Boda Ferenc, az NYKK legjobb játékosa
