Tornával tisztelegtek alapítójuk emléke előtt

Nemzetközi kerekesszékes kosárlabda tornával és a mérkőzések között interaktív mozgássérültek részére lebonyolított szabadidősport eseménnyel emlékezett a Nyíregyházi Kosárlabda Klub az egyesület egykori alapítójára ifjabb Balogh Zoltánra, 2025.október 4.-én. A legnagyobb vármegyei mozgássérülteket foglalkoztató társaság a START Nonprofit Kft. volt vezérigazgató-helyettese kezdeményezte ugyanis a klub életében 2021-ben a kerekesszékes kosárlabda szakosztály működésének elindítását.

Az ifj. Balogh Zoltán nemzetközi kerekesszékes kosárlabda torna résztvevői fotó: nykk

A rendezvényen, amelyet a torna névadójának számos volt mozgássérült munkatársa is megtisztelt jelenlétével, nagy sikert aratott a kerekesszékes kosárlabdázás és kézilabdázás bemutatása az érdeklődők részére, akik beülhettek a speciális sport kerekesszékekbe és különböző erre szervezett versenyek keretében megismerhették és kipróbálhatták ezt a két székben is űzhető nagyszerű labdajáték sportágat. Az ASP Oradea részvételével nemzetközivé vált tornán, hivatalos mérkőzésen fennállása második győzelmét is megszerezte a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kerekesszékes kosárlabda csapata. Az esemény megnyitóján és díjkiosztóján a család részéről a névadó leánya, Ling-Balogh Erna, valamint édesapja, a torna fővédnöke, a START Nonprofit Kft. vezérigazgatója Balogh Zoltán emlékezett.

Különdíjak is gazdára találtak

A torna díjkiosztóján és eredményhirdetésén Balogh Zoltán, a Start Nonprofit Kft. vezérigazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd a kupák, érmek, oklevelek és különdíjak átadására került sor, amelyeket ifj. Balogh Zoltán családjának tagjai, Bajnay Kornél önkormányzati képviselő, Farkasinszki Gyula az MKOSZ ellenőrző bizottságának tagja és dr. Mohácsi Máté, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke adott át a csapatoknak és a játékosoknak. A szervezők a csapatok mellet különdíjakkal (oklevél, tárgyjutalom) díjazták a rendezők a szabadidősport esemény interaktív versenyeinek hat legjobban szereplő mozgássérült résztvevőjét. A mérkőzéseket Czupi Márton és Sértő Róbert játékvezetők vezették.