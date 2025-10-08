Gólt rúgott a Szpari kölcsönjátékosa (videóval)

Mint az ismert, a Nyíregyháza Spartacus FC védője, Keresztes Krisztián júliusban egy évre kölcsönbe, megvásárlási opcióval került a Dundee Unitedhez. Nos a 25 éves játékos hétről hétre bizonyítja, hogy jó vásárt csinált vele a skót élvonalbeli együttes.

Keresztes Krisztián megszerezte első gólját a Dundee Unitedben fotó: dundeeunitedfc.co.uk

Még abban a hónapban gólpasszal mutatkozott be a nemzetközi porondon. Együttese az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második körében a luxemburgi UNA Strassen gárdáját fogadt és a skót együttes 1–0-ra nyer, a mérkőzést eldöntő találatot az ő találatából szerezte Zachary Sapsford.

Első találatára sem sokat kellett várni, a bajnokság 7. fordulójában a Livongston elleni 1–1-re végződött összecsapáson ő szerezte csapata gólját.

– Bár védőként nem az elsődleges feladatom, hogy gólt szerezzek, azért nem baj, ha idényenként két-három találattal tudom segíteni a csapatot. Kellett ez a gól, s noha nem sikerült fordítanunk, jó érzés volt betalálni” – mondta a Nemzeti Sportrádiónak a 25 éves hátvéd.

Mindenki a sikerért küzd

Úgy vélem, ha az ember felkészült, akkor nem érhetik meglepetések, s én úgy éreztem, bármilyen megméretésre készen állok. Egyelőre úgy néz ki, sikerült megragadnom a csapatban, ám az idény hosszú, és nagyon oda kell figyelnem arra, hogy minden úgy menjen, ahogy szeretném – ha az ember egy kicsit is kihagy, azonnal jön a hiba. Egy komplett csapatnyi különböző nemzetiségű játékosunk van, de nincsenek klikkek a társaságban, mindenki őszinte, mindenki a sikerért küzd és mindenki pozitív. Így a beilleszkedéssel semmilyen gondom nem volt, nagyon tetszik az itteni futballkultúra

– tette még hozzá Keresztes.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Íme Keresztes Krisztián gólja