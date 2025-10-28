Magyar csapattársat kaphat a Skóciában brillírozó Szpari-védő

Újabb győzelmével immár a negyedik helyre lépett előre a Dundee United a skót Premiership-ben, a nagy múltú együttes a legutóbbi hétvégén a St. Mirren együttesét győzte le hazai pályán 3–1-re. A bajnokságból kilenc forduló telt el, Keresztes Krisztián védő pedig kirobbanthatatlan a csapatból, valamennyi bajnokit végigjátszotta, miként a négy Konferencia-liga-selejtezőn, valamint a Kilmarnock elleni Ligakupa-találkozón is a kezdéstől a lefújásig pályán volt. A Dundee Utd. most nem csak a Nyíregyháza Spartacus FC-től kölcsönvett védő miatt lett téma Magyarországon.

Keresztes Krisztián a Glasgow Rangers elleni mérkőzésen. A védő élvezi a bizalmat Skóciában, amelyet rendre jó teljesítménnyel hálál meg.

Fotó: Getty Images

A minap ugyanis a skót labdarúgás híreire specializálódott újságíró, Duncan McClean hivatalos X-felületén számolt be arról, hogy a klub erősen fontolgatja az NB I-es ETO FC-t erősítő Huszár Marcell szerződtetését. McClean értesülése szerint a 20 éves támadóért értesülései szerint körülbelül 350 ezer fontot (több mint 155 millió forintot) fizetnének.

Az újságíró írt arról is, hogy amennyiben a felek megállapodnak egymással, akkor Huszár Marcell várhatóan hároméves szerződést köt majd a Dundee Uniteddel.

A fiatal játékosért állítólag korábban egy másik nagy múltú skót együttes, a KEK-győztes Aberdeen is érdeklődött, ám végül visszalépett a szerződtetésétől. Huszár Marcell ebben az idényben három találkozón lépett pályára az ETO FC színeiben az NB I-ben, két gólt szerzett, a 3. és a 4. fordulóban vette be a Zalaegerszeg és az MTK kapuját.

Keresztes Krisztián a Dundee United védelmének oszlopa

Na, de visszatérve Keresztes Krisztiánra:

a mértékadó Sofascore adatai alapján a 25 esztendős hátvéd rendkívül stabil teljesítményt nyújt, rendre 7-es osztályzat felett értékelik játékát, az egyetlen kivétel épp a legutóbbi bajnoki volt, 6,9-es minősítése azonban így is a legjobb volt csapata védelmében. Az elemzések alapján a védő kiemelkedő a földön és a levegőben megnyert párharcok tekintetében, valamint a helyezkedésben is, október 4-én pedig első gólját is megszerezte, csapata az ő találatával egyenlített a Livingston ellen. Keresztes Krisztiánék legközelebb szerdán lépnek pályára a skót Premiership-ben, a negyedik helyen álló Dundee United a hetedik Motherwell otthonába látogat.

Mint ismert, a Szpari védője az 2025/2026-os idény végéig szerepel kölcsönben a skót csapatnál, amelynek opciós joga van a végleges megvásárlásra.

Keresztes Krisztián október elején pontot érő gólt szerzett: