A Szpari játékosa a skót élvonalban – a belső védő bizonyítja, hogy helye van a nagyok között

Mint ismert, a belső védő egy évre kölcsönbe kerül a szigetországba, ám a skót klubnak megvásárlási opciója van, amennyiben elégedettek a teljesítményével. Márpedig egyelőre igencsak azok. A Dundee United az egyik legnépszerűbb skót csapat, amely ez idáig egyszer nyert bajnokságot, kétszer Skót Kupát és kétszer Skót Ligakupát. 1976-tól tizennégy éven át folyamatosan a nemzetközi porondon szerepelt a gárda, mi több, 1984-ben a BEK elődöntőjéig, 1987-ben az UEFA Kupa döntőjéig jutott. Nos, itt nőtte ki magát igencsak hamar alapemberré a Szpari kölcsönjátékosa, Keresztes Krisztán.

Hamar alapemberré vált Skóciában Keresztes Krisztián

Fotó: Dundee United

Pillanatok alatt beilleszkedett Keresztes

Keresztes olyannyira hamar beilleszkedett, hogy az egylet eddigi tizenkét tétmeccsének mindegyikén játszott, méghozzá az első perctől az utolsóig, sőt már gólpassza és gólja is van a csapatban. A huszonöt esztendős játékos egy a minap adott interjújában kifejtette, hogy azért ez nem a véletlen műve, ehhez sok mindennek össze kell állnia, úgy mint az étkezés, az edzések és a pihenés. A védő általában délelőtt kilenctől délután kettőig az edzőközpontban tartózkodik, majd próbál regenerálódni. Ahogyan azt elmondta: már nem húsz éves, s amennyiben komolyabb futballistává akar válni, akkor ezekre a dolgokra oda kell figyelnie.

Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, a Livingston ellenében megszerezte első gólját is, habár a tabella hátsó taktusában álló ellenfél ellen végül „csak” 1–1-es döntetlent játszott a gárda.

– Rosszul kezdtük a meccset, hamar hátrányba kerültünk – értékelt a Nemzeti Sport hasábjain keresztes. – Fiatal a csapatunk, az átlagéletkorunk mindössze huszonöt év, még meg kell tanulnunk kezelni azt, milyen esélyesként pályára lépni, milyen, amikor nekünk kell kezdeményezőn fellépnünk és megmutatnunk, jobbak vagyunk a másiknál. Bár a tizenkét csapatos bajnokság negyedik helyén állunk, kissé csalódott vagyok, mert előrébb is lehetnénk. A Falkirk ellen például kétszer is vezettünk, mégis döntetlenre végeztünk, a jelenlegi éllovas Hearts ellen vezettünk kettő egyre, a hosszabbításban mégis kikaptunk. És még hozzávehetem a Hibernian elleni találkozót, három egyre vezettünk idegenben, de csak egy ponttal jöttünk haza. Ami a gólomat illeti: a hosszú oldalon helyezkedtem, s miután a Livingston területet védett, próbáltam elszakadni az őrzőmtől. Ez sikerült, s amikor elém került a labda, betaláltam – nagyon jót tett a lelkemnek. Bízom a csapatban, s hiszek benne, hogy a folytatásban nem hibázunk sokat, így még feljebb léphetünk a tabellán.