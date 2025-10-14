október 14., kedd

Szpari

58 perce

Szív kontra profizmus: a Szpari ellen bizonyíthat a mátészalkai kötődésű labdarúgó

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Kerezsi Zalán#MTK

Pikáns meccsen léphet pályára a Fizz Liga 10. fordulójában az MTK támadója, Kerezsi Zalán.

Mihály Norbert

Másfél hete játszották a Fizz Liga 9. fordulóját, amely igencsak rosszul sült el az MTK számára, hiszen a budapesti gárda sorozatban három siker után beleszaladt egy fájó 3–1-es vereségbe Kazincbarcikán. A válogatott szünetet követően a hétvégén a Nyíregyháza Spartacus FC látogat a Hidegkuti Nándor Stadionba, a mérkőzés pedig igencsak pikánsnak ígérkezik Kerezsi Zalán számára.

Kerezsi
Már a hétvégi bajnokira hangol Kerezsi Zalán
Fotó: MTK Budapest

Nyíregyházán ismerkedett meg a futballal Kerezsi Zalán

A huszonkét esztendős labdarúgó Mátészalkán született, majd Nyíregyházán a Sportcentrumban kezdett el futballozni mielőtt a Vasas Akadémiájára került volna. Innen a Honvédhoz vezetett az útja, majd egy rövid a Puskás Akadémiánál tett kitérőt követően kölcsönszerződéssel az MTK-hoz került, ahol öt meccsen már két gólja is van, hiszen az Újpest, majd a Kisvárda ellenében is betalált.

– Nagyon kellett már ez a szusszanásnyi pihenő – mondta a Nemzeti Sport hasábjain Kerezsi Zalán. – Ilyenkor fel lehet töltődni, ami igencsak jókor jött nekünk, hiszen legutóbb fájó vereséget szenvedtünk Kazincbarcikán. Nagyon kicsi voltam, amikor Nyíregyházára került a család, ott ismerkedtem meg a labdarúgással, így mindig nagyon különleges, ha a Szpari ellen léphetek pályára. Az NB II-ben még Honvéd játékosként sikerült gólt is szereznem ellenük. A nyáron igencsak átalakult a keretük, s ahogyan azt az eredményeik mutatják egyre inkább csapattá érik Szabó István legénysége.

Kerezsi Zalán azonban tisztában van azzal, hogy szombaton félre kell tennie az érzelmeit és a Szpari ellen profi labdarúgóként pályára lépnie.

– Nem a Szparival, hanem saját magunkkal kell foglalkoznunk, hiszen eleddig egyfajta hullámvasúthoz hasonlítható a csapatunk szereplése – folytatta a játékos. – Vissza kell térnünk a helyes, győztes útra. Fizikálisan egyre jobban érzem magam, ráadásul a szakmai stáb részéről is érzem a bizalmat, ami nagyon sokat jelent.

Az MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzést szombaton 14.00 órától játsszák.

 

