Példátlan szigor

1 órája

Sokba került a Kisvárdának a két kiállítás

Kisvárda II#MLSZ Fegyelmi Bizottsága#Raul Stefant#Törtei Tamás

Október 7-én ülésezett az MLSZ Fegyelmi Bizottsága. A Kisvárda II. játékosát Raul Stefant három, edzőjét Törtei Tamást pedig két mérkőzésre tiltotta el a FEB.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, az NB III Északkeleti csoportjának 10. fordulójában a Kisvárda II. a sereghajtó Hatvan vendége volt. A találkozó egyértelmű esélyese a rétközi gárda volt, a találkozó azonban nem úgy alakult, ahogy ők elképzelték. Az első percben gólt kaptak, majd majd negyedóra után kiállították a reklamáló Törtei Tamást. A félidő utolsó percében tovább fogyatkoztak, a második sárgáját begyűjtő Raul Stefan mehetett hamarabb zuhanyozni. Kettős emberhátrányban aztán nem volt esélyük, így a Hatvan otthon tartotta a három pontot. A két kiállításnak következménye lett, az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) október 7-i fegyelmi határozatában Raul Stefan három mérkőzéses eltiltást kapott, míg az edző Törtei Tamás a soron következő két mérkőzésen nem ülhet le a kispadra. 

Kisvárda
Raul Stefant, a Kisvárda játékosát három mérkőzésre tiltották el fotó: kisvardafc.hu

Íme a Hatvan–Kisvárda II. összefoglalója

 

