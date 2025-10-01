Kitálalt az edzőváltásról Révész Attila, túl nagy ára volt szerinte Gerliczki Máté jófejségének

Gerliczki Máté sorsát az MTK Budapest otthonában elszenvedett 4–0-s vereség pecsételte meg, ám igazából nem ez döntött, hanem ahogyan azt a Kisvárda Master Good sportigazgatója Révész Attila elmondta, a tréner jóindulata miatt fegyelmezetlenség alakult ki a csapaton belül.

Gerliczki Máté munkáját nyolc mérkőzés után köszönte meg a Kisvárda vezetősége

Fotó: kisvardafc.hu

Határozottabb, keményebb edzőt keres a Kisvárda

Az M4Sport Nemzeti Sporthíradójában már megerősítést nyert, hogy gőzerővel dolgoznak az új tréner kinevezésén, négy magyar szakember neve került be a kalapba, külföldi edzőben viszont nem gondolkodnak.

– Nem a helyezés és a megszerzett pontok száma volt a probléma, hanem a fegyelmezetlenség, amely elsősorban Gerliczki Máté jóindulata miatt alakulhatott ki – részletezte a váltás okait, Révész Attila. – A játékosok nagyon sok esetben nem azt csinálták, amit ő kért, ennek pedig az elmúlt meccseken már következményei voltak az eredményre nézve. Úgy gondoljuk, hogy egy határozottabb, keményebb, a játékosokat megfogni képes személyre van szükségünk, így ilyen edzőt keresünk.

A DVTK elleni vasárnapi bajnokira az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot Révész Attila iránymutatásával. Az új trénert vélhetően csak ezt követően nevezik ki.

Kisvárdán nem könnyű az edzői szerepkör, a csapat 2018 óta egy év megszakítással tagja az élvonalnak, ám a túlságosan hosszúnak nem nevezhető időszak alatt immáron tizenkét trénert fogyasztott el a gárda.

2018-ban még Kondás Elemérrel harcolta ki az élvonalba jutást a rétközi klub, ám ott nagyon hamar elfogyott vele szemben a türelem, a helyét Dajka László vette át. A következő szezont azonban már Miriuta Lászlóval kezdte az egylet, aki mindössze nyolc fordulót bírt ki, elképzelésbeli különbségek miatt váltak meg tőle. Őt ismét Dajka váltotta, határozott idejű kontraktussal, majd ennek lejárta után jött Bódog Tamás.

A 2020-2021-es idény izgalommentesen telt el, hiszen Supka Attilával kezdte, és vele is fejezte be a koronavírus-járvány által sújtott szezont a Kisvárda. Hiába szerepelt ekkor remekül a társaság, mégsem folytatták a felek. Supka helyét egy portugál szakember, nevezetesen Joao Janeiro foglalta el, akit még ősszel kivásárolt a DAC. Erős Gábor jött a palettán, ám neki nem volt még akkor pro licences papírja, így hivatalosan Révész volt az edző. A nemzetközi kupaszereplés kiharcolása ellenére Erős sem maradt, Török László lépett fel az utánpótlásból, akit a szerb Milos Kruscsics követett. A 2023-2024-es bajnokság harmadik fordulóját követően azonban az ő munkapapírjait is kiadták. Ekkor került terítékre először Gerliczki Máté, aki akkor megbízott vezetőedzőként szűk egy hónapot kapott. A következő a sorban Mátyus János volt, aki azonban a saját elmondása szerint nem tudta eléggé kimozdítani a gödörből a csapatot. Feczkó Tamással ugyan kiestek az élvonalból, de ő mégis maradhatott, viszont aztán két vereség is elég volt a Merkantil Bank Ligában, hogy Révész Attila ismét a színre lépjen.