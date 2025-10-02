október 2., csütörtök

Edzőkeringő

36 perce

Négy edző neve merült eddig fel a Kisvárda csapatánál

Címkék#Pintér Attila#Kisvárda#Gerliczki Máté

A csapat új trénere vélhetően már a helyszínen tekintheti meg a hétvégi Kisvárda–DVTK találkozót.

Mihály Norbert

Sokakat nem ért váratlanul a Kisvárda Master Good 4–0-s vereségét követően az, hogy megköszönték Gerliczki Máté vezetőedző munkáját, akinek Révész Attila sportigazgató elmondása szerint nem a szakmaiságával volt probléma, mint inkább azzal, hogy túlságosan makacs és konok volt, így sok mindent megengedett a játékosainak. Mint ahogyan ilyenkor az lenni szokott, máris megindultak a találgatások, hogy vajon ki kerülhet a kispadra. Révész azt már megerősítette, hogy magyar vezetőedzőt szeretne, és hogy négy tréner már a látókörébe került, ám a vasárnapi Diósgyőr elleni bajnokin még az ő irányításával lép pályára a rétközi egylet.

Kisvárda
Gerliczki Máté talán utolsó pacsija a Kisvárda élvonalbeli csapatánál
Fotó: kisvardafc.hu

Jelöltek a Kisvárda vezetőedzői posztjára

A pletykák szerint az egyik jelölt az a Pintér Attila, akit már a nyáron is szóba hoztak a klubbal, de a kisvárdai vezetők figyelmébe ajánlották a csapatot korábban már irányító Bódog Tamást, valamint a legutóbb Zalaegerszegen dolgozó Márton Gábort, illetve a Fehérvárnál megforduló Pető Tamást.

Az 59 esztendős Pintér Attila jól ismert név a magyar labdarúgásban. A legutóbb a Vasasnál dolgozó, korábbi szövetségi kapitány kétszeres bajnok és kétszeres kupagyőztes, így talán az ő kinevezésére lehet a legnagyobb sansz. Bódog Tamás az elmúlt éveket a Mainz játékosmegfigyelőjeként, valamint a Hertha BSC másodedzőjeként töltötte, miközben Márton Gábornak és Pető Tamásnak a Zalaegerszeggel és a Fehérvárral gyűlt meg a baja – ugye utóbbi végül el is búcsúzott az élvonaltól.

Megy tehát a találgatás, az viszont biztos, hogy bárkire is essen a választás, nem lesz könnyű dolga Kisvárdán, pedig nem kezdte rosszul az idényt a gárda: a Nyíregyháza elleni döntetlent követően kikapott ugyan a Pakstól, ám azt a fiaskót három siker követte, sorrendben a Puskás Akadémia FC, az Újpest és a Zalaegerszeg ellenében, majd jött három vereség, a bajnokságban a DVSC és a MTK, míg a MOL Magyar Kupában a másodosztályú Ajka múlta felül a gárdát.

A Fizz Liga 9. fordulójában a Kisvárda Master Good–DVTK mérkőzésen vasárnap 19.00 órakor harsan majd fel a kezdő sípszó.

 

