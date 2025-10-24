Önbizalommal telve fogadja a Kisvárda a Győrt

A 2025–2026-os élvonalbeli bajnokság, azaz a Fizz Liga 11. fordulójában vasárnap 12:45-től lép pályára a harmadik helyezett Kisvárda Master Good, amely a tabella ötödik helyén tanyázó ETO FC Győrt fogadja.

Nehéz feladat előtt a Kisvárda

Fotó: kisvardafc.hu

Akár még rangadónak is titulálható a Kisvárda meccse

A Kisvárda számára kulcsfontosságú lehet a stabil védekezésre épülő támadójáték, hiszen a Győr villámgyors támadói könnyedén megbüntethetik a legkisebb figyelmetlenséget is. A hazaiaknak ugyanakkor megvan az erejük ahhoz, hogy a Várkerti Stadionban kontrollálják a játékot, különösen a középpályán, ahol a labdabirtoklás döntő tényező lehet.

A győriek ellenben a gyors átmenetekre építhetnek, hiszen a vendégek jól ismertek arról, hogy veszélyes kontrákat vezetnek, de pontrúgásokból is képesek helyzetet teremteni.

– A futballban mindenhol, de ezen a szinten különösen az eredmény határozza meg a következő heti hangulatot és munkát, szerencsére a legutóbbi két mérkőzésünket megnyertük, így nem lehetett panaszunk – vezette fel a találkozót a Kisvárda asszisztensedzője, Igor Bogdanovics. – Így könnyebb is készülni a következő meccsre és ellenfélre, hiszen ez az a szituáció, amit az edzői stáb kívánhat magának. Ilyenkor nyugodtabb a készülődés, jobban tud koncentrálni mindenki az adott feladatokra, és a meccsen is elvárható a felszabadultabb játék. Ez pedig hatással lehet a labdabirtoklásunkra, a támadójátékunkra, de akár a védekezésre is.

Abban a rétközi egylet szakmai stábja is egyetért, hogy a Győr a pontvadászat egyik legjobb csapata, így százszázalékos koncentráció szükséges, a Kisvárda pedig készen áll a feladatra.

– Az egyik legjobb csapat az NB I-ben a Győr, ezt a legutóbbi bajnokság és a mostaniban az eddigiek alapján is el lehet mondani az ellenfélről – folytatta Bogdanovics. – Nem könnyű a feladat, de az elmúlt heti eredmények megadták nekünk azt az esélyt, hogy kellő önbizalommal lépjünk pályára, megfelelően felkészültünk a saját játékunkra és az ellenfélből is, vasárnap pedig a pályán kiderül, hogy ez mennyire sikerült jól. Mindenesetre készen állunk a nagy feladatra!