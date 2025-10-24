október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisvárda

58 perce

Önbizalommal telve fogadja a Kisvárda a Győrt

Címkék#ETO FC Győr#Kisvárda Master Good#bajnokság

A hétvége egyik legérdekesebbnek ígérkező NB I-es mérkőzésén a Kisvárda Master Good hazai pályán látja vendégül az ETO FC Győrt.

Mihály Norbert

A 2025–2026-os élvonalbeli bajnokság, azaz a Fizz Liga 11. fordulójában vasárnap 12:45-től lép pályára a harmadik helyezett Kisvárda Master Good, amely a tabella ötödik helyén tanyázó ETO FC Győrt fogadja.

Kisvárda
Nehéz feladat előtt a Kisvárda
Fotó: kisvardafc.hu

Akár még rangadónak is titulálható a Kisvárda meccse

A Kisvárda számára kulcsfontosságú lehet a stabil védekezésre épülő támadójáték, hiszen a Győr villámgyors támadói könnyedén megbüntethetik a legkisebb figyelmetlenséget is. A hazaiaknak ugyanakkor megvan az erejük ahhoz, hogy a Várkerti Stadionban kontrollálják a játékot, különösen a középpályán, ahol a labdabirtoklás döntő tényező lehet.

A győriek ellenben a gyors átmenetekre építhetnek, hiszen a vendégek jól ismertek arról, hogy veszélyes kontrákat vezetnek, de pontrúgásokból is képesek helyzetet teremteni.

– A futballban mindenhol, de ezen a szinten különösen az eredmény határozza meg a következő heti hangulatot és munkát, szerencsére a legutóbbi két mérkőzésünket megnyertük, így nem lehetett panaszunk – vezette fel a találkozót a Kisvárda asszisztensedzője, Igor Bogdanovics. – Így könnyebb is készülni a következő meccsre és ellenfélre, hiszen ez az a szituáció, amit az edzői stáb kívánhat magának. Ilyenkor nyugodtabb a készülődés, jobban tud koncentrálni mindenki az adott feladatokra, és a meccsen is elvárható a felszabadultabb játék. Ez pedig hatással lehet a labdabirtoklásunkra, a támadójátékunkra, de akár a védekezésre is.

Abban a rétközi egylet szakmai stábja is egyetért, hogy a Győr a pontvadászat egyik legjobb csapata, így százszázalékos koncentráció szükséges, a Kisvárda pedig készen áll a feladatra.

– Az egyik legjobb csapat az NB I-ben a Győr, ezt a legutóbbi bajnokság és a mostaniban az eddigiek alapján is el lehet mondani az ellenfélről – folytatta Bogdanovics. – Nem könnyű a feladat, de az elmúlt heti eredmények megadták nekünk azt az esélyt, hogy kellő önbizalommal lépjünk pályára, megfelelően felkészültünk a saját játékunkra és az ellenfélből is, vasárnap pedig a pályán kiderül, hogy ez mennyire sikerült jól. Mindenesetre készen állunk a nagy feladatra!

Taktikai szempontból kiegyenlített mérkőzésre számíthatunk, ahol az első gól akár döntő is lehet. A játék képe valószínűleg a Kisvárda enyhe mezőnyfölényét hozza majd, de a Győr bármikor képes lehet váratlan húzásokkal meglepni ellenfelét.

Labdarúgás: Fizz Liga, 11. forduló
Kisvárda Master Good–ETO FC Győr
Kisvárda, Várkerti Stadion, vasárnap, 12.45

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu