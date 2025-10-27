október 27., hétfő

Kisvárda

55 perce

Nem ismernek lehetetlent, immáron a tabella második helyén a Kisvárda

Címkék#Szabó Szilárd#Kisvárda Master Good#Révész Attila

Kétgólos hátrányból állt fel, és végül kiharcolta a győzelmet a Kisvárda Master Good az ETO FC Győr ellen a Fizz Liga 11. fordulójában.

Mihály Norbert

Igazi drámát hozott a Kisvárda Master Good–ETO FC Győr találkozó a Fizz Liga 11. fordulójában. A vendégek nagyon meggyőzően kezdték a mérkőzést, és rövid idő alatt kétgólos előnyt szereztek. A hazaiak ugyanakkor nem adták fel, a szünet előtti szépítés után a második félidőben felálltak a padlóról, és a mérkőzés legvégén megszerezték a győztes gólt, így 3–2-re fordítottak. A rétközi siker nemcsak a meccs hangulatát tette különlegessé, de a Kisvárda ezzel a sikerrel előrelépett a tabella második helyére.

Kisvárda
Volt miért ünnepelnie a Kisvárda játékosainak
Fotó: kisvardafc.hu

Nem kezdett jól a Kisvárda

– Nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogyan azt elterveztük, talán amiatt is, mert a védelem összetétele némileg megváltozott Bernardo Matic sérülése miatt, így Aleksandar Jovicic hosszabb kihagyás után került be újra a csapatba – értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón a hazaiak trénere, Révész Attila. – A meg nem értésből adódóan többször feljebb toltuk a védekezésünket, így az üres területeket befutották a győriek. A nagyobb baj azonban az volt, hogy a jobb oldalunkat többször át tudták játszani, onnan kaptuk az első gólt, majd korábbi játékosunk, Claudio Bumba is betalált. Aztán felálltunk, a cserék is sokat segítettek, kiderült, érdemes keményen dolgozni, mert akkor be lehet kerülni a csapatba. Molnár Gábort legutóbb nem állítottam be, aztán végig jól dolgozott, kiérdemelte a bizalmat. Szabó Szilárd tehetséges játékos, egyre jobban játszik, örülök a gólpasszainak.

Mint ismert, Szabó Szilárd a Ferencvárosból került kölcsönbe Kisvárdára. Az U19-es válogatott játékos pedig egyre jobb formába kerül.

– Nehéz volt felvenni a meccs ritmusát – értékelte a mérkőzést a Nemzeti Sport hasábjain Szabó Szilárd. – Volt itt minden, hihetetlen, hogy kétgólos hátrányból fordítottunk. Mindkét átadásomnál egy hajszálon múlt, hogy eljutott a társamig a labda, de odaért, s szerencsére Bíró Bence és Molnár Gábor is góllal fejezte be a támadást. Gabival az edzéseken is nagyon érezzük egymást, lényegében nem történt más, mint a gyakorlásokon, gólt lőtt az átadásomból.

Szabó Szilárd egyre jobb formában
Fotó: kisvardafc.hu

A Kisvárda Master Good jelenleg a bajnoki tabella második helyén áll, de a vesztett pontok alapján, első, ráadásul a tizedik fordulóig tekintve egyik csapatnak sincs rajta kívül hat győzelme. 

– Amennyiben reálisan nézzük, akkor nekünk továbbra is az a feladatunk, hogy minél hamarabb biztosítsuk a helyünket az NB I-ben – zárta gondolatait Révész Attila. – Most lesz igazán nehéz dolgunk, mert már nem félelemből kell futballoznunk. Magasra tettük a lécet, azonban a bajnokság számunkra csak most kezdődik el.

A Fizz Liga 12. fordulójában egy igazi rangadó vár a Kisvárdára, hiszen Révész Attila csapata a Nyíregyházát fogadja.       

A mérkőzés összefoglalója:

 

 

