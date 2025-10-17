43 perce
Keleti rangadó vár a Kisvárda II.-re – edzői nyilatkozatokkal
Hétvégén a 12. fordulót rendezik az NB III Északkelti csoportjában. A Kisvárda II. keleti rangadót játszik a DVTK II.-vel.
Hétvégén újabb fordulóval folytatódnak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. Keleti rangadó vár a Kisvárda II-re, Törtei Tamás együttese a DVTK tartalékcsapatának a vendége lesz. A Tarpa a sereghajtó Hatvan otthonában lép pályára, a Nyíregyháza II. az edzőt váltó Tiszaújváros otthonában vizitál, míg a Sényő az Egert látja vendégül.
Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 12. forduló
DVTK II. (7.)–Kisvárda II. (2.)
Miskolc, DVTK Edzőközpont, v.: Török M.
Törtei Tamás: – Két vereség után az elmúlt fordulóban döntetlent játszottunk, úgy vélem sikerült kijönnünk a gödörből. A második félidőben nem sikerült feltennünk az i-re a pontot, pedig megérdemeltük volna, de nem vagyunk elégedetlenek a Putnok ellen szerzett egy ponttal. Vasárnap Miskolcon a DVTK II. ellen szeretnénk visszatérni a győztes útra. Biztos, hogy egy jó iramú mérkőzés lesz tele párharccal, küzdelemmel, bízom benne, hogy a mi sikerünkkel zárul a keleti rangadó.
Sényő FC-ZMB Building (14.)–Eger (8.)
Sényő, v.: Pusztai.
Kapacina Valer: –
Tiszaújváros (15.)–Nyíregyháza II. (13.)
Tiszafüred, v.: Horváth D.
Papp Ákos: – Az elmúlt időszakhoz képest játékban szeretnénk előrelépni, fejlődni. Azt akarom látni a srácoktól Tiszaújvárosban, amit edzésen napról napra: bátorságot, magabiztosságot és vagányságot.
Hatvan (16.)–Tarpa (5.)
Hatvan, v.: Varga F.
Vjacseszlav Jeremejev: – Lassan egyenesbe jövünk, egy ember kivételével mindenki hadra fogható. Nem becsüljük le ellenfelüket, de két nyeretlen mérkőzés után három pontért utazunk Hatvanba.
