Labdarúgás NB III.

43 perce

Keleti rangadó vár a Kisvárda II.-re – edzői nyilatkozatokkal

Címkék#Tarpa SC#Kisvárda II#labdarúgás NB III#Nyíregyháza II#SÉNYŐ FC#labdarúgás

Hétvégén a 12. fordulót rendezik az NB III Északkelti csoportjában. A Kisvárda II. keleti rangadót játszik a DVTK II.-vel.

Szon.hu

Hétvégén újabb fordulóval folytatódnak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. Keleti rangadó vár a Kisvárda II-re, Törtei Tamás együttese a DVTK tartalékcsapatának a vendége lesz. A Tarpa a sereghajtó Hatvan otthonában lép pályára, a Nyíregyháza II. az edzőt váltó Tiszaújváros otthonában vizitál, míg a Sényő az Egert látja vendégül. 

Kisvárda
A Kisvárda II Miskolcra utazik vasárnap fotó: kisvardafc.hu

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 12. forduló

DVTK II. (7.)–Kisvárda II. (2.)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, v.: Török M.

Törtei Tamás: – Két vereség után az elmúlt fordulóban döntetlent játszottunk, úgy vélem sikerült kijönnünk a gödörből. A második félidőben nem sikerült feltennünk az i-re a pontot, pedig megérdemeltük volna, de nem vagyunk elégedetlenek a Putnok ellen szerzett egy ponttal. Vasárnap Miskolcon a DVTK II. ellen szeretnénk visszatérni a győztes útra. Biztos, hogy egy jó iramú mérkőzés lesz tele párharccal, küzdelemmel, bízom benne, hogy a mi sikerünkkel zárul a keleti rangadó.

Sényő FC-ZMB Building (14.)–Eger (8.)

Sényő, v.: Pusztai.

Kapacina Valer: –

Tiszaújváros (15.)–Nyíregyháza II. (13.)

Tiszafüred, v.: Horváth D.

Papp Ákos: – Az elmúlt időszakhoz képest játékban szeretnénk előrelépni, fejlődni. Azt akarom látni a srácoktól Tiszaújvárosban, amit edzésen napról napra: bátorságot, magabiztosságot és vagányságot.

Hatvan (16.)–Tarpa (5.)

Hatvan, v.: Varga F.

Vjacseszlav Jeremejev: – Lassan egyenesbe jövünk, egy ember kivételével mindenki hadra fogható. Nem becsüljük le ellenfelüket, de két nyeretlen mérkőzés után három pontért utazunk Hatvanba.

Kisvárda II.–Putnok összefogaló


 

