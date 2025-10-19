október 19., vasárnap

Labdarúgás NB III

1 órája

Tökéletes vasárnap: a Kisvárda Diósgyőrből is elhozta a három pontot (videóval) – NB III-as eredmények, edzői nyilatkozatokkal

A Sényő magabiztosan tartotta otthon a három pontot. A Tarpa és a Kisvárda II idegenben nyert, a kis Szpari pont nélkül tért haza Tiszaújvárosból.

Szon.hu

Vasárnap a 12. fordulóval folytatódtak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjának 12. fordulójában. Délelőtt a Kisvárda II hátrányból fordítva hozta el a pontot a DVTK II otthonából. Szintén idegenben járt a Tarpa és Vjacseszlav Jeremejev együttese Hatvan ban nyert. Nem sikerült viszont a kis Szpari tiszaújvárosi túrája, az edzőt váltó házigazdák, immár Kondás Elemérrel a kispadjukon két gólt rúgva nyerték meg a mérkőzést. Vármegyebeli csapataink egyedül a Sényő játszott idehaza, Kapacina Valer együttese magabiztosan fektette két vállra az Egert.

Kisvárda
A Kisvárda II legyőzte a DVTK tartalék csapatát

  • Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 12. forduló

Diósgyőr II.–Kisvárda II. 1–3 (1–1)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, v.: Török M.

DVTK II: Bánhegyi B. – Bárdos B., Kiss B., Vass L. (Jászberényi, 65.), Kovalenko, Varga M. (Diwumba, 65.), Szlifka Zs., Kiss L., Furdeckij, Szabó B. (Sztavnicsuk, 76.), Krone (Kovács K., 82.). Edző: Vitelki Zoltán.

Kisvárda II: Hrabina – Tenkács (Simon M., 83.), Kozacsuk, Oláh B., Jazsik (Krucan, 90+1.), Németh V., Koljada, Szikszai, Prso (Fedorov, 75.), Scsadej, Prjamov. Edző: Törtei Tamás.

Gól: Szabó B. (10., 11-esből), illetve Kozacsuk (26.), Prso (64.), Prjamov (82.).

Törtei Tamás: – Álmosan kezdtük a mérkőzést és hátrányba is kerültünk, de a kapott gól után feljavult a játékunk és látszott a csapaton, hogy idővel meg tudjuk fordítani az eredményt. Így is lett. A második félidőben kifejezetten jól futballoztunk. Nagyon hiányzott már, hogy újra nyerjünk!

Sényő FC-ZMB Building–Eger 3–0 (2–0)

Sényő, v.: Pusztai.

Sényő: Nagy – Vámos (Konzili, a szünetben), Klepács, Kapacina (Szabó, 85.), Vaskó, Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt (Gégny, 80.), Daróczi (Kozák, 69.), Végső, Mácsai. Edző: Kapacina Valer.

Eger:Bukrán – Farkas, Valkay, Gibert (Zvara, 68.), Hegedűs, Boros (Jónyer, a szünetben), Debreczeni (Balázs, 69.), Major (Dinawi, a szünetben), Kis-Orosz, Kispál, László (Kelemen). Edző: Simon Antal.

Gól: Kapacina K. (15, 39. – 11-esből), Mácsai (54.)

Kapacina Valer: – Hetek óta jó formában vagyunk, védekezésünk eddig is rendeben volt, most a támadójátékunkkal is elégedett lehetek, mert a három gólon kívül számtalan helyzetet dolgoztunk ki. A mérkőzésen mindenki jó teljesítményt nyújtott, igazi csapatmunka volt. A következő időszakban nyugodtan beszélgethetünk arról, hogy szeretnénk megtartani az egyszámjegyű helyezésünket a tabellán.

Hatvan–Tarpa 1–2 (0–0)

Hatvan, v.: Varga F.

Hatvan: Sándor – Orvos (Bucsu, 77.), Kustudic, Dibusz, Bankó (Kitl, 66.), Karácsony, Skripek (Polgár, 77.), Csuvikovszky (Királyházi, 82.), Vince, Dinka, Sós (Bodnár, 82.) Edző: Zoran Spisljak.

Tarpa: Talián – Gál, Kolesnyik (Kucsinszki, 62.), Sved (Boda, 62.),Kamisanov, Mihalcsuk (Maksajev, 88.),Doloh, Lovincsik, Herman (Stratan, 93.), Prihoda, Makszimenkó (Csutora, 88.). Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

Gól: Kitl (67.), illetve Mihalcsuk (69.), Makszimenkó (86.).

Vjacseszlav Jeremejev: – Nagyon nehéz mérkőzést volt, amelynek első félidejében gyengén játszottunk. A második félidőben feljavult a játékunk, sikerült két gólt rúgnunk, amellyel megnyertük a mérkőzést. Gratulálok a srácoknak.

Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus II. 2–0 (1–0)

Tiszaújváros, v.: Horváth D.

Tiszaújváros: Hornyák – Barta (Kapitány, 88.), Erdei (Bencsík,83.), Bernáth (Varjas, a szünetben), Tóth B., Vitelki B. (Varga, 70.), Papp, Nagy, Batta (Derzsényi, 88.), Tóth S., Lehóczki. Edző: Kondás Elemér.

Nyíregyháza: Molnár M. – Aranyos, Kondor, Kiss H. (Tasi, 73.), Dankó, Melich (Berezhnoi, a szünetben), Tóth M. (Törő M., 78.), Törő A., Kerezsi (Nagy K., 73.), Kalán (Bodnár, a szünetben), Czimer-Nyitrai. Edző: Papp Ákos.

Papp Ákos: – A mérkőzésen teljesen kiegyenlített játék folyt, inkább a mi akaratunk érvényesült. Mind a két gólt helyzet nélkül rúgta az ellenfél, ezeknél a szituációknál rutinosabbnak kell lennünk. A mérkőzéshez tartozik, hogy az idei szezon legfiatalabb csapatával álltunk fel, többen most mutatkoztak be az NB III.-ban, véleményem szerint főleg a második félidőben jól teljesítettek a játékosok.

 

 


 


 


 


 


 


 

