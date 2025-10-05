Megáll az ész! A Kisvárda meccsén még az edzőt is kiállították

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 10. forduló

Sényő FC-ZMB Building–Gödöllő 1–0 (0–0)

Sényő, v.: Hajdú.

Sényő: Nagy – Klepács, Sztaroszta (Szabó, 87.), Kapacina K., Vaskó (Vámos, 69.), Gegeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt, Daróczi (Konzili, 80.), Véső, Mácsai. Edző: Kapacina Valer.

Gödöllő: Tóth – Hevesi, Mertse (Hankó, 74.), Tóth-Ilkó, Koziorowski (Szita, 60.), Balogh, Lukács, Paár (Sztancsik-Andrási, 74.), Nagy, Erdész. Edző: Sipeki István.

Gól: Végső (56.)

Kapacina Valer: –

Putnok–Nyíregyháza II. 0–1 (0–1)

Putnok, v.: Pusztai.

Putnok: Ecsegi – Nagy R., Mihály, Menyhárt (Talpalló a szünetben), Süttő, Selmeci (Juhos, 64.), Kocsis, Tagai, Kercsó, Jova, Angyal. Edző: Szala Ákos.

Nyíregyháza II.: Molnár – Kiss, Nagy K., Aranyos, Bodnár (Kalán, 77.), Temesvári, Oláh, Czimer-Nyitrai, Melich (Kerezsi, 61.), Tóth (Bertók, 89.), Törő (Kóródi, a szünetben). Edző. Papp Ákos.

Gól:

Papp Ákos: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Fegyelmezett volt minden játékosunk, ez a fiatal csapat egy ilyen kiváló ellenfél ellen kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést, ami hatalmas bravúrnak számít. Mindenki motivált volt, és egy feljutásért harcoló csapat otthonából hoztuk el a három pontot, ami nekünk sikerült először ebben a szezonban.

Tarpa–DVSC II. 1–1 (0–0)

Tarpa, v.: Borók.

Tarpa: Talián – Gál, Kolesnyik, Bodan (Stratan, 83.), Sved, Kamisanov, Mihalcsuk, Lovincsuk, Prihoda, Herman (Boldizsár, 86.), Makszimenko. Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

DVSC II.: Erdélyi – Mona, Bodnár (Patai, 83.), Regenyei (Bökönyi, 83.), Cibla (Vazquez, 60.), Egri (Baai, 69.), Asztalos, Farkas (Doktor, 94.), Sánta, Rács, Perpék. Edző: Máté Péter.

Gól:Kolesnyik (73.), illetve Egri (69.).

Vjacseszlav Jeremejev: – Sok sérültünk és betegünk volt, így fel kellett forgatni a kezdőcsapatot. Ennek ellenére jó meccset játszottunk és igazságos eredmény született.

Hatvan–Kisvárda II. 2–0 (1–0)

Hatvan, v.: Nagy A.

Hatvan Sándor B. – Csuvikovszky, Dibusz K., Vince A., Orvos, Benkó D. (Polgár P., 76.), Skripek (Királyházi, 93.), Kitl K., Karácsony, Dinka, Sós M. Edző: Zoran Szpisljak.

Kisvárda II: Hrabina – Adayilo (Krucan, 90.), Kozacsuk, R. Stefan, Jazsik (Prso, 59.), Osztrovka, Koljada, Szikszai (Scsadej, 59.), Fedorov (Németh V., 71.), Abdulahhi (Tenkács, a szünetben), Prjamov. Edző: Törtei Tamás.

Gól: Skripek (1.), Dinka (70.).

Kiállítva: Törtei Tamás (14.,), R. Stefan (45+1.).

Törtei Tamás: –