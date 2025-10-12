október 12., vasárnap

Labdarúgás NB III

1 órája

a Kisvárda ikszelt, a kis Szpari kikapott a DVTK-tól

Örökösföldön egy gól született. A Kisvárda döntetlent játszott a Putnokkal.

Szon.hu

Az NB III Északkeleti csoportjának 11. fordulójában két mérkőzést játszottak vasárnap délelőtt. A Nyíregyháza II miután az előző körben bravúros győzelmet aratott Putnokon, a DVTK II.-t fogadta Örökösföldön. A találkozón egy gól döntött a három pont sorsáról. A Kisvárda II. két vereség után döntetlent játszott a Putnokkal.

Kisvárda
A Kisvárda II döntetlent játszott a Putnokkal fotó: kisvardafc.hu

Labdarúgás: NB III Északkeleti csoport, 11. forduló

Kisvárda II–Putnok 1–1 (0–1)

Kisvárda, v.: Muhari.

Kisvárda II: Kovács M. – Tenkács, Kozacsuk, Lippai, Jazsik (Fedorov, a szünetben), Osztrovka (Koljada, a szünetben), Szőr, Szikszai, Prso (Scsadej, a szünetben), Abdulahhi, Prjamov. Megbízott edző: Ádámszki Róbert.

Putnok: Németh B. – Selmeci, Nagy R., Tagai, Jova B., Mihály, Juhos (Filkóházi, 90.), Zvara L., Kercsó, Angyal P., Talpalló. Edző: Szala Ákos.

Gólszerző: Prjamov (47.), illetve Selmeci (36.).

Törtei Tamás, edző: – Két ellentétes félidőt játszottunk egy jó csapat ellen. Az első játékrész rossz felfogásban ment végig, ezért muszáj volt változtatnunk. A szünetben hármat cseréltünk, utána már támadóbb lett a játékunk, nagyon nagy mezőnymunkát vittek bele a fiúk, rúgtunk két kapufát, de szerencsénk nem volt, hogy megnyerjük a meccset. A második félidő alapján megérdemeltük volna a győzelmet, de meg kellett elégednünk a döntetlennel.

Nyíregyháza II–DVTK II 0–1 (0–1)

Nyíregyháza, v.: Szigetvári.

Nyíregyháza II.: Bese – Jokic, Alaxai, Törő (Melich, 57.), Bodnár (Pók, 57.), Bertók (Nagy, 81.), Kalán, Czimer-Nyitrai (Korodi, 72.), Tóth, Kovalecz (Kerezsi, 57.), Kiss H. Edző: Papp Ákos.

DVTK II.: Soós – Vass (Macsó, 68.), Kiss L. (Kovalenko, 87.), Szabó (Sáreczki, 68.), Jászberényi (Fürdecki, 91.), Diwumba, Sztavincsuk, Varga, Krone (Purzsa, 68.), Balog. Edző: Vitelki Zoltán.

Gól: Fürdecki (45.). Kiállítva: Purzsa (94.).

Papp Ákos: – Egy nagyon erős Diósgyőr érkezett hozzánk. Sajnos a mai mérkőzésen egy-két helyzetünk volt csak, ez kevésnek bizonyult. Pozitívum, hogy ma is sok fiatal, 16-17 éves játékosunk volt a pályán.

 

