Kondás Elemér kibabrált a Kisvárdával, keményen bírálta csapatát Törtei Tamás

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 13. forduló

Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Pusztai G.

Kisvárda II: Kubarics – Tenkács (Simon M., 77.), Kozacsuk, Németh V. (Veprik, a szünetben), Jazsik, Szikszai, Koljada, Scsadej (Balogun, a szünetben), Prso (Osztrovka, 17.), Abdulahhi (Adayilo, 65.), Prjamov. Edző: Törtei Tamás.

Tiszaújváros: Hornyák Z. – Tóth S., Farkas M., Papp F., Varga B., Nagy M., Lehóczki, Batta (Orosz D., 92.), Bernáth B. (Barta Cs., 65.), Tóth B., Erdei M. Edző: Kondás Elemér.

Gól: Balogun (88.), illetve Bernáth B. (13.).

Törtei Tamás: – Néhány játékos elfelejtette, hogy miért van itt, mi a kötelessége, és azt gondolják, hogy elvégezték a munkát erre a szezonra, pedig még nagyon az elején vagyunk. Magasra tettük a lécet, azzal, hogy az első helyről fogadtuk a Tiszaújvárost és magasabbak az elvárások is. Sajnos nagyon keveset kaptunk vissza abból ma, amit látni akartunk, újra egy ajándék-gólt kaptunk. Pár játékos gyerekesen viselkedik, erre kiemelten fogunk ezentúl figyelni, mert ez egy vereséggel felérő döntetlen volt, és ez ennek tudható be, hogy nincs meg az a fókusz, aminek lennie kell, de ezen változtatni fogunk.