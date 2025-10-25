október 25., szombat

Labdarúgás

2 órája

Kondás Elemér kibabrált a Kisvárdával, keményen bírálta csapatát Törtei Tamás

Címkék#NB III#labdarúgás NB III#Tiszaújváros#Kondás Elemér#Kisvárda II.

Az első negyedórában hátrányba kerültek és csak a hajrában tudtak egyenlíteni. A lefújás után a Kisvárda II edzője nem rejtette véka alá véleményét.

Szon.hu

Az NB III Északkeleti csoportjának 13. fordulójában egyetlen mérkőzést rendeztek szombaton, a Kisvárda II a Tiszaújvárost látta vendégül. A találkozón Kondás Elemér együttese szerezte meg a vezetést, a 13. percben Tóth Borisz baloldali szögletére Bernáth Bence érkezett a legjobb ütemben és 7 méterről a kapuba fejelt. Küzdöttek hajtottak a hazaiak, de az egyenlítést csak a hajrában sikerült megszerezniük. A 88. percben Szikszai passzolta be a labdát a tizenhatoson belülre, Balogun megelőzve a kapust a jobb alsó sarokba lőtt. Az eredmény már nem változott, így mindkét gárda egy ponttal gazdagodott. Vármegyénk másik három csapata vasárnap lép pályára.

Kisvárda II
A Kisvárda II a hajrában mentette döntetlenre a mérkőzést fotó: kisvardafc-hu

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 13. forduló

Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Pusztai G.

Kisvárda II: Kubarics – Tenkács (Simon M., 77.), Kozacsuk, Németh V. (Veprik, a szünetben), Jazsik, Szikszai, Koljada, Scsadej (Balogun, a szünetben), Prso (Osztrovka, 17.), Abdulahhi (Adayilo, 65.), Prjamov. Edző: Törtei Tamás.

Tiszaújváros: Hornyák Z. – Tóth S., Farkas M., Papp F., Varga B., Nagy M., Lehóczki, Batta (Orosz D., 92.), Bernáth B. (Barta Cs., 65.), Tóth B., Erdei M. Edző: Kondás Elemér.

Gól: Balogun (88.), illetve Bernáth B. (13.).

Törtei Tamás: – Néhány játékos elfelejtette, hogy miért van itt, mi a kötelessége, és azt gondolják, hogy elvégezték a munkát erre a szezonra, pedig még nagyon az elején vagyunk. Magasra tettük a lécet, azzal, hogy az első helyről fogadtuk a Tiszaújvárost és magasabbak az elvárások is. Sajnos nagyon keveset kaptunk vissza abból ma, amit látni akartunk, újra egy ajándék-gólt kaptunk. Pár játékos gyerekesen viselkedik, erre kiemelten fogunk ezentúl figyelni, mert ez egy vereséggel felérő döntetlen volt, és ez ennek tudható be, hogy nincs meg az a fókusz, aminek lennie kell, de ezen változtatni fogunk.

 

