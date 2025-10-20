október 20., hétfő

Vendel névnap

13°
+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisvárda

50 perce

Két legyet egy csapásra: történelmi győzelem és jubileumi gól Kisvárdán (videóval)

Címkék#Kisvárda#Jasmin Mesanovic#jubileumi

Különleges estét ünnepeltek a rétközi szurkolók, hiszen csapatuk nemcsak győzelmet aratott, de egy fontos mérföldkőhöz is eljutott.

Mihály Norbert

Története során először győzte le a Kazincbarcikát profi mérkőzésen a Kisvárda Master Good, hiszen korábban az NB II-ben sem jött össze ez a tett. Voltaképpen Jasmin Mesanovic góljával nyert a Kisvárda. A lövés Kártik Bálint fejéről vágódott a bal alsó sarokba, a barcikai csapatkapitány a két csapat tavaly decemberi mérkőzésén is szerzett egy „fél" öngólt, akkor az ő továbbcsúsztatott fejese után a gólvonalról segítette a labdát Szőr Levente a kapuba. 

Kisvárda
Jasmin Mesanovic szerezte a Kisvárda 250. NB I-es gólját
Fotó: kisvardafc.hu

Mesanovic lőtte a Kisvárda jubileumi gólját

A legutóbbi bajnokin századszor, tehát most 101. alkalommal a kisvárdai színekben az élvonalban játszó Jasmin Mesanovic tehát megszerezte a klubtörténet 250. NB I-es gólját, amely egyben saját maga 25. találata volt a honi legmagasabb osztályban. Mint ismert, a stadion épületének nemrégiben elkészült belső dekorációjának része az a fal, amely az első, és a jubileuminak mondható gólok (1., 25., 50. és így tovább) szerzőit örökíti meg. A 250. találat helyére tehát a bosnyák játékos került, akinek a nevéhez nem mellesleg a 200. találat is fűződött. 

Íme a jubileumi gól:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu