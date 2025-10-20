Két legyet egy csapásra: történelmi győzelem és jubileumi gól Kisvárdán (videóval)

Története során először győzte le a Kazincbarcikát profi mérkőzésen a Kisvárda Master Good, hiszen korábban az NB II-ben sem jött össze ez a tett. Voltaképpen Jasmin Mesanovic góljával nyert a Kisvárda. A lövés Kártik Bálint fejéről vágódott a bal alsó sarokba, a barcikai csapatkapitány a két csapat tavaly decemberi mérkőzésén is szerzett egy „fél" öngólt, akkor az ő továbbcsúsztatott fejese után a gólvonalról segítette a labdát Szőr Levente a kapuba.

Jasmin Mesanovic szerezte a Kisvárda 250. NB I-es gólját

Fotó: kisvardafc.hu

Mesanovic lőtte a Kisvárda jubileumi gólját

A legutóbbi bajnokin századszor, tehát most 101. alkalommal a kisvárdai színekben az élvonalban játszó Jasmin Mesanovic tehát megszerezte a klubtörténet 250. NB I-es gólját, amely egyben saját maga 25. találata volt a honi legmagasabb osztályban. Mint ismert, a stadion épületének nemrégiben elkészült belső dekorációjának része az a fal, amely az első, és a jubileuminak mondható gólok (1., 25., 50. és így tovább) szerzőit örökíti meg. A 250. találat helyére tehát a bosnyák játékos került, akinek a nevéhez nem mellesleg a 200. találat is fűződött.

Íme a jubileumi gól: