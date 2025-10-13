október 13., hétfő

Kézilabda

1 órája

A kezünkben volt, de kicsúszott

Címkék#Józsa Krisztián#Kisvárda Master Good SE#Alba Fehérvár KC

A hajráig végig vezettek a mérkőzésen, mégis pont nélkül maradtak. A Kisvárda edzője elmondta, hogy szerinte miért veszítettek Székesfehérváron.

Szon.hu

Nem sikerült, pedig karnyújtásnyira volt a siker, a végjáték azonban a hazaiaké volt, így a Kisvárda Master Good SE pont nélkül maradt az Alba Fehérvár KC elleni mérkőzésen. Sokkal fájóbb ez az egygólos vereség, mint a Vác ellen, mert akkor a rétköziek futottunk az eredmény után, Székesfehérváron viszont a hajrában vezetett először a hazai csapat. Jól kezdték a meccset Mérai Majáék, percek alatt három gólos előnybe kerültek, az első félidőben ugyan háromszor is egyenlített a Fehérvár, szünetre azonban visszaállt az elején megszerzett különbség. Fordulás után ezt még sikerült növelniük, aztán elkezdett zárulni az olló, egyenlített ellenfelük, de a vezetést sokáig nem tudták átvenni. A hajrában aztán ez is megtörtént, az 54. percben vezetett először a Fehérvár és végül a mérkőzést is megnyerte.

Kisvárda
A Kisvárda edzője, Józsa Krisztián fotó: kisvardaikezi.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A Kisvárda a Vasas ellen folytatja

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, és az előzmények ismeretében a Fehérvár volt a mérkőzés esélyese. Ennek ellenére kisebb periódusoktól eltekintve szinte végig irányítottuk a játékot. Az első félidőben jól működtek azok a dolgok, amiket megbeszéltünk, támadásban megszereztük az előnyöket, amelyből eredményesek tudunk lenni. Hátul pedig jól szűrtük, tördeltük a Fehérvár játékát és Pásztor Betti is jól védett. Összességében a védekezésünkre nem lehet panasz, mert idegenben lehet 23 gólt kapni. A második félidőben azonban sajnos megakadt a támadójátékunk és a döntő szituációkban ziccereket hibáztunk. Így sajnos még a pontszerzésről is lemaradtunk. Ismét nagy tanulság, hogy a végjátékban jobban kell koncentrálni és fegyelmezettebben játszani – értékelte a mérkőzést Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője.
A Kisvárda Master Good SE a válogatott szünetet követően október 25-én odahaza, a Vasas ellen folytatja bajnoki szereplését.

 

