Kisvárdai gólok Európában

A héten megkezdődtek a 2026-os cseh-lengyel-szlovák-román-török közös rendezésű a női kézilabda Európa-bajnokság selejtezői. Az öt rendező ország mellett a címvédő Norvégia és az előző kontinenstorna másodikja, Dánia, valamint a bronzérmes Magyarország már biztosította helyét a jövő decemberi eseményre. A fennmaradó tizenhat helyért hat négyes csoportban küzdenek meg a csapatok. Szlovénia Németországgal, Belgiummal és Észak-Macedóniával került egy négyesbe. Első mérkőzésükön szerdán Belgiumot fogadták és győzték le Koperben (29–22). A találkozón a Kisvárda Master Good SE játékosa, Erin Novak háromszor volt eredményes. Szlovénia a sorozat második mérkőzésén vasárnap Észak-Macedónia vendége lesz.

A Kisvárda kézilabdásai (Roszoha Ljubov, Erin Novak és Győri Viktória) a héten nemzeti csapatukban lépnek pályára grafika: kisvardaikezi.hu/Grunda Marcell

A Kisvárda játékosa csapata egyik legjobbja volt

Csütörtökön az ukránokon volt a sor, akik Szerbia, Litváni és Svédország ellenében vívhatják ki részvételüket. Rosokha Ljubovék Alingsasban a svédek ellen kezdték meg a sorozatot és szenvedtek nyolc gólos vereséget (33–25). Ukrajna legeredményesebb játékos a szintén Kisvárdát erősítő Rosokha Ljubov volt öt góllal. Ukrajna vasárnap Szerbiát fogadja Nagymihályiban (Michalovce).

Mint rendező ország Szlovákia az Európa Kupában vesz részt. Első találkozójukon szerdán Mielecben Lengyelországgal vívták és kaptak ki nyolc góllal (28–20). A Kisvárda beállója, Győri Viktória nem gólt dobott. Vasárnap Pozsonyban Norvégiát látják vendégül.