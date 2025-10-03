Most kezdődik a, most kezdődik a, most kezdődik a tánc

Végre elérkezett az a mérkőzés, amelyen egyértelműen a Kisvárda Master Good SE az esélyes, a K&H női Liga 4. fordulójában szombaton a Kozármisleny érkezik Kisvárdára. A rétköziek az első fordulóban a Vác vendégei voltak és közel álltak ugyan hozzá, de bizony bravúr lett volna a pontszerzésük. Következett a két nagyvad, a Ferencváros és a Győr ellen csak a különbség volt a kérdéses. Nem lebecsülve a baranyaiakat, ezúttal azonban csak a két pont az elfogadható Józsa Krisztián csapata számára.

Larissa Markovicsékra (Kisvárda) a Győr után könnyebb feladat vár szombaton Fotó: Peka Roland



A Kozármisleny a 2023–2024-es idény végén búcsúzott, idén május végén a második NEKA-t négy ponttal megelőzve aranyérmesek lett, így ősztől újfent az élvonalban mérethetik meg magát. Az NB I-es idénynek azonban már nem Gyulay László vezetőedzővel vágtak neki, a kispadra Kovács Tamás, a Kozármisleny Kézilabda Akadémia ügyvezetője ült le.

Fiatalok a fedélzeten

– Nagyon komoly fiatalításba kezdtünk, aminek inkább a hosszú távú kifutás a célja, a vezetőség pedig azt gondolta, hogy erre nekem szavaz bizalmat. A stábtagokat megtartottuk a csapatnál, régóta szakmai kapcsolatban vagyunk, tudtam, hogy megbízható emberekkel dolgozhatom, így elvállaltam, hogy tegyük le az új alapokat – indokolta meg a váltást a szakember.

Kovács szerint ha egy év múlva kiesnek, de a játékosaik közül hatan-nyolcan elkerülnek egy másik NB I-es klubhoz, akkor valószínűleg nagyon jó munkát végeztek. Ha benn tudnak maradni, akkor az is azért történik, mert kellőképpen megdolgoznak érte. Mint monda, boldog lesz akkor is, ha a játékosaik nagy része utána is az élvonalban kézilabdázik majd.

Kezdésként odahaza kikaptak a szintén újonc NEKA együttesétől, majd meglepően szoros mérkőzésen csupán két góllal kaptak ki Szombathelyen, legutóbb pedig a Mosonmagyaróvár hagyta őket alaposan helybe.

Kisvárda: csak a két pont elfogadható

– A sorsolás ismeretében tisztában voltunk vele, hogy a bajnokság lényegi része ezzel a mérkőzéssel kezdődik meg számunkra. Ennek ellenére, nem számítok könnyű hatvan percre, ettől függetlenül nekünk ezt a két pontot nekünk itthon kell tartanunk

– mondta Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Biztos vagyok benne, hogy a Kozármisleny nem adja magát könnyen, Szombathelyen is alaposan megnehezítették a hazaiak dolgát – tette még hozzá. – Kellemetlen stílusban játszanak, egy az egyre épülő játékukból nagyon sok betörést kezdeményeznek, védekezésben pedig nagyon szívósak és agresszívek. Bízok a csapatban, úgy vélem, hogy készen állunk a feladatra – zárta Józsa Krisztián.