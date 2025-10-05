Keleti rangadó Kisvárdán

Kedden robbant a bomba. A Kisvárda Master Good weboldalán számolt be róla, hogy Gerliczki Máté vezetőedzővel közös megegyezéssel szerződést bontott a klub. Nem marad tehát következmény nélkül az MTK-tól elszenvedett súlyos vereség. – Ami pedig az utódlást illeti, az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot az útmutatásommal a Diósgyőr elleni vasárnapi hazai mérkőzésre. A végleges megoldásról azt követően döntünk – fogalmazott a közleményben Révész Attila sportigazgató.

A Kisvárda már nem Gerliczki Máté vezetésével játszik a DVTK ellen Fotó: Barbara Gabriella

– Amikor ez történik, ami most nálunk, akkor az a legfontosabb, hogy félretegyük az edzőváltással kapcsolatos gondolatokat, és minél előbb a következő feladatra koncentráljunk. Nem vagyunk azzal előrébb, ha sírunk, már csak azért sem, mert újabb nehéznek ígérkező feladat áll előttünk, érkezik a Diósgyőr. Révész Attila sportigazgatóval elővettünk néhány régi és új elemet, úgy érzem, ezekre a játékosok fogékonyak is voltak. Jól dolgozott mindenki az egész héten, de ennek a vizsgája úgyis vasárnap érkezik el – mondta keleti rangadóval kapcsolatban Igor Bogdanovics asszisztensedző.

Az előző fordulóban a Kisvárda az idény eddigi legszerényebb teljesítményét nyújtva szenvedett vereséget az MTK vendégeként.

– Az MTK elleni eredmény is mutatja, hogy támadásban és védekezésben is van hova javulnunk, azon dolgoztunk a héten, hogy ez megvalósuljon. Terítékre került a labdaszerzés, a támadásbefejezés, a kontratámadás és a középső zónás gyakorlás is. Egyértelműen az volt az elsődleges feladatunk, hogy olyan állapotba kerüljön a csapat, ami hozzásegít bennünket a jó eredmény eléréséhez

– reagált a felvetésre az asszisztensedző.

Kisvárda: mindkét eshetőségre felkészült

A DVTK ugyan nem kezdte jól a bajnokságot, az első fordulóban kikapott Újpesten, majd odahaza döntetlent játszott a Zalaegerszeggel, ezt követően alaposan kitömte őket az MTK. Figyelemre méltó azonban, hogy azóta zsinórban öt mérkőzésen maradtak veretlenek a borsodiak, négy döntetlenjük mellett elvitték a három pontot Nyíregyházáról.

– A Diósgyőrről szólva, akadtak olyan mérkőzései, amikor diktálta a tempót és az ő kezében volt az irányítás, de olyan is, amikor éppenséggel nem. Mindkét eshetőségre felkészültünk, játékosaink teljesen felkészültek abból, hogy mi várható a hétvégén, de a mérkőzésen belül már ők állnak az ellenféllel szemben, nekik kell menet közben reagálniuk és jó döntéseket hozni – zárta Igor Bogdanovics.

A Fizz Liga 9. fordulójának zárómérkőzése vasárnap 19 órakor kezdődik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A Diósgyőr legutóbb nyert Kisvárdán (2023. dec. 10.)