Mesanovic százados góljával a Kisvárda legyőzte a Diósgyőrt! (videóval)

Az MTK elleni vereség volt az utolsó csepp a pohárban Révész Attilának, mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good Gerliczki Máté vezetőedzővel közös megegyezéssel szerződést bontott kedden. A sportigazgató azt ígérte, hogy válogatottszünetben megnevezi az együttes új vezetőedzőjét. Addig azonban várt még a rétköziekre egy feladat, a Fizz Liga 9. fordulójának zárómérkőzésén a DVTK érkezett a Várkerti Stadionba, erre a találkozóra pedig Révész Attila ült le meccselni a kispadra.

Jasmin Mesanovic 100. NB I-es meccsén győztes gólt szerzett a Kisvárda-DVTK mérkőzésen Fotó: Czinege Melinda

A szünetben döntetlen

A keleti rangadóra három helyen változtatott a sportigazgató, a kezdőben kapott helyet Matanovic, Novothny és Soltész István, míg a Diósgyőr mestere két helyen nyúlt bele a legutóbbi kezdő tizenegyébe. Csendesen indult a találkozó, hiszen a Várkerti Vitézek is csatlakoztak a szurkolók MLSZ elleni tiltakozásához, így öt perc elteltével foglalták el a helyüket. Sok mindenről azonban nem maradtak le, azt viszont már látták, hogy Roguljic jobbról emelt az ötös bal sarkára, a védők közül kibújó Babos erőtlen fejesét azonban Popovics könnyedén hárította. Nem sokkal később óriási helyzetet hagyott ki a Kisvárda. A saját térfelén labdát szerezek a hazaiak, Matanovic a félpályáról egyedül lépett ki és vezette rá a labdát lövését azonban a vendégek kapusa bravúrral védte. Azt később vette észre, hogy az akciót elkísérte a megsérülő Soltész Istvánt váltó Szabó Szilárd, kivel első labdaérintéséből gólt rúgathatott volna. Pár perccel később Sentic is csak figyelte, ahogy Cipetic bal oldali, jobblábas szögletét a rövid oldali ötössarokról majdnem a rövid felsőbe fejelte Martin Chlumecky, a labda azonban a kapufán csattant. A folytatásban mezőnyben folyt a játék, a csapatok elsősorban a kapu elé beívelt, belőtt labdákból próbáltak helyzetet teremteni. Megnyomta a játékrész hajráját a borsodi gárda, két szögletnél azonban nem jutottak előrébb. Szünetre gól nélküli döntetlennel vonultak a felek.

A százados döntött

A folytatásra változatlan összeállításba futottak ki a csapatok. De a játék sem változott, mezőnyben folyt a játék, keresték a rést egymás védelmén a csapatok, nem sok sikerrel. Legfeljebb az okozott némi izgalmat, hogy Holdampf elesett a Kisvárda ötösén, a DVTK csapatkapitánya hevesen reklamált, a játékvezető azonban továbbot intett. Aztán némileg váratlanul megszerezte a vezetést a Kisvárda.

Az 55. percben Matanovics lőtt jobbal az ötös jobb sarkáról kapura, laposan, Sentic jobb lábbal bravúrral véd, a kipattanót Mesanovic középről, 18 méterről jobbal a bal alsóba sarokba lőtt. Így a bosnyák légiós góllal tette emlékezetessé 100. NB I-es mérkőzését, (1–0).

A kapott találatra azonnal reagált Vladimir Radenkovic, míg a VAR vizsgálta a gólt, hármat cserélt. Jót tett a találat a találkozónak, megélénkült a játék, veszélyesebb játszott a Kisvárda. Előbb Soltész Dominik lőtt éles szögből, majd Mesanovic duplázhatott volna lövése azonban alig kerülte el a kaput. Próbálkozott a Diósgyőr, szerettek volna egyenlíteni, de rengeteg hiba csúszott a játékukba és a Kisvárda tizenhatosánál nem jutottak előrébb. Így a hazaik megőrizték előnyüket és megnyerték a mérkőzést.