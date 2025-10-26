2 órája
Micsoda fordítás! A Kisvárda legyőzte a Győrt (videóval)
Az első félidőben korán kétgólos hátrányba kerültek. Nem adta azonban fel a Kisvárda, előbb egyenlített, majd a hajrában a győztes gólt is megszerezte.
A Fizz Liga 11. fordulójában a vasárnapi játéknap nyitómérkőzésén a Kisvárda Master Good az ETO FC Győrt fogadta. A két gárda egyaránt 16 pontot gyűjtött eddig, a házigazdák azonban több győzelmüknek pozícióból kezdték meg a kilencven percet. A Kisvárda az edzőváltás óta mindkét mérkőzését megnyerték, így bizakodva várhatták az összecsapást, óvatosságra adhatott azonban okot, hogy a az ETO idegenben ebben az idényben még nem veszített mérkőzést.. Mielőtt elhangozott volna Bogár Gergő sípszava, Révész Attila köszöntötte Jasmin Mesanovicsot, aki a Kazincbarcika ellen megszerezte a klub 250. NB I-es gólját, valamint Medgyes Sinant, aki a borsodi újonc ellen lépett századszor az élvonalban. Ha már kerek számok, ezen a meccsen lépett pályára kétszázadszor az NB I-ben Bohdan Melnik. Egyébként a hazai szakvezetés egy helyen változtatott a Kazincbarcika ellen idegenben győztes kezdő tizenegyén: a sérült Bernardo Mativ helyett Aleksandar Jovicic kapott lehetőséget. Borbély Balázs nem változtatott a DVTK elleni győztes kezdőjén.
Jobban kezdte a találkozót a Győr, az első percekben Bumba mért el lövést tizennyolc méterről, majd Vitális lőtt közelről a kapusba. Nem sokat kellett várni aztán az első vendég találatra.
A 14. percben remek kiugratást kapott a bal oldalon Stefulj, aki jól adott be középre, Benbuali pedig közelről a bal alsó sarokba terelte a labdát (0–1).
A hazaiak még fel sem ocsúdhattak a korán kapott találattól, máris jött a következő.
Vitális indította Bumbát a jobb oldalon, aki elment Jovicic mellett, majd a kilépő Popovics fölött mesterien emelt az üres kapuba (0–2).
A román válogatott a Kisvárda színeiben 21 gólt szerzett, ennek a találatának azonban bizonyára nem örültek a Várkerti Vitézek… Ez bizony hideg zuhany volt a rétközieknek, innen kellett volna felállniuk. Biztos vezetésének tudatában a vendégek kissé hátrébb húzódtak, átengedték a teret a Kisvárdának, láthatóan kontrákra rendezkedtek be. A Kisvárda támadott is becsületesen, igazi helyzetig azonban nem jutottak el, enyhe mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani. Az eseménytelen percek után annak a lehetősége is felmerült, hogy a Kisvárda megfogyatkozik. Soltész Dominik Soltész nyújtott lábbal csúnyán odarúgott Csinger bal vádlijára, a VAR-vizsgálat után azonban megúszta sárga lappal. És milyen jól járt a hazai csapat, hogy pályán maradhatott. Már mindenki a játékrész végét jelző sípszóra várt, amikor szépített a Kisvárda.
A 45+2. percben a bal oldalon Mesanovic passzolt röviden Soltészhoz, aki mesterien adott középre, Novothy jól érkezett középen és Csinger és Boldor közül kissé balról a bal alsóba fejelt (1–2).
A szünetben Révész Attila egy helyen változtatott, míg Borbély Balázs kettőt cserélt. Többet birtokolta és őrizte előnyét a Győr, de a Kisvárda is vezetett támadásokat, beadásaikkal Novothny fejét keresték a tizenhatoson belül, aki kétszer is a bal alsó sarok mellé bólintott. Húsz perc elteltével kettőt cserélt a Kisvárda, Mesanov helyett Matanovics, míg Soltész helyett Medgyes érkezett. Borbély Balázs két cserével azonnal reagált a változtatásra. Még mielőtt teljesen leült volna a mérkőzés a Kisvárda kiegyenlített.
A 74. percben Szabó jobb oldali beadását Abrahamsson és Boldor közül vette Bíró mellre, és jobbal az ötös jobb sarka elől a jobb felső sarokba lőtte, (2–2).
Maradt tehát negyedóra, hogy valamelyik csapat kiharcolja a győzelmet. Többet birtokolta ugyan a labdát az ETO, mégis a Kisvárda tette fel az i-re a pontot.
A 88. percben Molnár Gábor jobbról kapott passzt, a csereként beállt csatár belépett a tizenhatoson belülre és két cselt követően tizenkét méterről kilőtte a bal alsó sarkot, (3–2).
Ezzel el is dőlt a mérkőzés, a Kisvárda két gólos hátrányát ledolgozva győzte le a Győrt, amely ebben a szezonban most szenvedte el első idegenbeli vereségét.
Labdarúgás: Fizz Liga, 11. forduló
Kisvárda Master Good–ETO FC Győr 3–2 (1–2)
Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Bogár (Becséri, Rózsa).
- Kisvárda: Popovics – Cipetic, Jovicic, Chlumecky – Nagy K. (Szabó Sz., a szünetben), Melnik (Molnár, 74.), Popoola, Soltész D. (Medgyes, 67.) – Bíró – Novothny (Jordanov, 74.), Mesanovic (Matanovics, 66.). Edző: Révész Attila.
- Győr: Petrás – Tóth, Boldor, Csinger (Abrahamsson, a szünetben), Stefulj – Antos, Vitális – Bánáti (Vingler, a szünetben), Bumba, Schön (Piscsur, 70.) – Benbuali (Njie, 70.). Edző: Borbély Balázs.
Gól: Novothny (45+2., Bíró (74.), Molnár (88.), illetve Benbuali (14.), Bumba (18.).
Íme Molnár Gábor győztes találata
