Micsoda fordítás! A Kisvárda legyőzte a Győrt (videóval)

A Fizz Liga 11. fordulójában a vasárnapi játéknap nyitómérkőzésén a Kisvárda Master Good az ETO FC Győrt fogadta. A két gárda egyaránt 16 pontot gyűjtött eddig, a házigazdák azonban több győzelmüknek pozícióból kezdték meg a kilencven percet. A Kisvárda az edzőváltás óta mindkét mérkőzését megnyerték, így bizakodva várhatták az összecsapást, óvatosságra adhatott azonban okot, hogy a az ETO idegenben ebben az idényben még nem veszített mérkőzést.. Mielőtt elhangozott volna Bogár Gergő sípszava, Révész Attila köszöntötte Jasmin Mesanovicsot, aki a Kazincbarcika ellen megszerezte a klub 250. NB I-es gólját, valamint Medgyes Sinant, aki a borsodi újonc ellen lépett századszor az élvonalban. Ha már kerek számok, ezen a meccsen lépett pályára kétszázadszor az NB I-ben Bohdan Melnik. Egyébként a hazai szakvezetés egy helyen változtatott a Kazincbarcika ellen idegenben győztes kezdő tizenegyén: a sérült Bernardo Mativ helyett Aleksandar Jovicic kapott lehetőséget. Borbély Balázs nem változtatott a DVTK elleni győztes kezdőjén.

Benbuali és Bumba szerezte az első két gólt a Kisvárda-ETO FC mérkőzésen Fotó: Czinege Melinda

Jobban kezdte a találkozót a Győr, az első percekben Bumba mért el lövést tizennyolc méterről, majd Vitális lőtt közelről a kapusba. Nem sokat kellett várni aztán az első vendég találatra.

A 14. percben remek kiugratást kapott a bal oldalon Stefulj, aki jól adott be középre, Benbuali pedig közelről a bal alsó sarokba terelte a labdát (0–1).

A hazaiak még fel sem ocsúdhattak a korán kapott találattól, máris jött a következő.

Vitális indította Bumbát a jobb oldalon, aki elment Jovicic mellett, majd a kilépő Popovics fölött mesterien emelt az üres kapuba (0–2).

A román válogatott a Kisvárda színeiben 21 gólt szerzett, ennek a találatának azonban bizonyára nem örültek a Várkerti Vitézek… Ez bizony hideg zuhany volt a rétközieknek, innen kellett volna felállniuk. Biztos vezetésének tudatában a vendégek kissé hátrébb húzódtak, átengedték a teret a Kisvárdának, láthatóan kontrákra rendezkedtek be. A Kisvárda támadott is becsületesen, igazi helyzetig azonban nem jutottak el, enyhe mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani. Az eseménytelen percek után annak a lehetősége is felmerült, hogy a Kisvárda megfogyatkozik. Soltész Dominik Soltész nyújtott lábbal csúnyán odarúgott Csinger bal vádlijára, a VAR-vizsgálat után azonban megúszta sárga lappal. És milyen jól járt a hazai csapat, hogy pályán maradhatott. Már mindenki a játékrész végét jelző sípszóra várt, amikor szépített a Kisvárda.