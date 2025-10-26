október 26., vasárnap

Dömötör névnap

14°
+13
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

45 perce

Micsoda fordítás! A Kisvárda legyőzte a Győrt (videóval)

Címkék#ETO FC Győr#labdarúgás nb I#Kisvárda Master Good SE#labdarúgás

Az első félidőben korán kétgólos hátrányba kerültek. Nem adta azonban fel a Kisvárda, előbb egyenlített, majd a hajrában a győztes gólt is megszerezte.

Szon.hu

A Fizz Liga 11. fordulójában a vasárnapi játéknap nyitómérkőzésén a Kisvárda Master Good az ETO FC Győrt fogadta. A két gárda egyaránt 16 pontot gyűjtött eddig, a házigazdák azonban több győzelmüknek pozícióból kezdték meg a kilencven percet. A Kisvárda az edzőváltás óta mindkét mérkőzését megnyerték, így bizakodva várhatták az összecsapást, óvatosságra adhatott azonban okot, hogy a az ETO idegenben ebben az idényben még nem veszített mérkőzést.. Mielőtt elhangozott volna Bogár Gergő sípszava, Révész Attila köszöntötte Jasmin Mesanovicsot, aki a Kazincbarcika ellen megszerezte a klub 250. NB I-es gólját, valamint Medgyes Sinant, aki a borsodi újonc ellen lépett századszor az élvonalban. Ha már kerek számok, ezen a meccsen lépett pályára kétszázadszor az NB I-ben Bohdan Melnik. Egyébként a hazai szakvezetés egy helyen változtatott a Kazincbarcika ellen idegenben győztes kezdő tizenegyén: a sérült Bernardo Mativ helyett Aleksandar Jovicic kapott lehetőséget. Borbély Balázs nem változtatott a DVTK elleni győztes kezdőjén. 

Kisvárda
Benbuali és Bumba szerezte az első két gólt a Kisvárda-ETO FC mérkőzésen Fotó: Czinege Melinda

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Jobban kezdte a találkozót a Győr, az első percekben Bumba mért el lövést tizennyolc méterről, majd Vitális lőtt közelről a kapusba. Nem sokat kellett várni aztán az első vendég találatra.

A 14. percben remek kiugratást kapott a bal oldalon Stefulj, aki jól adott be középre, Benbuali pedig közelről a bal alsó sarokba terelte a labdát (0–1).

A hazaiak még fel sem ocsúdhattak a korán kapott találattól, máris jött a következő.

Vitális indította Bumbát a jobb oldalon, aki elment Jovicic mellett, majd a kilépő Popovics fölött mesterien emelt az üres kapuba (0–2).

A román válogatott a Kisvárda színeiben 21 gólt szerzett, ennek a találatának azonban bizonyára nem örültek a Várkerti Vitézek… Ez bizony hideg zuhany volt a rétközieknek, innen kellett volna felállniuk. Biztos vezetésének tudatában a vendégek kissé hátrébb húzódtak, átengedték a teret a Kisvárdának, láthatóan kontrákra rendezkedtek be. A Kisvárda támadott is becsületesen, igazi helyzetig azonban nem jutottak el, enyhe mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani. Az eseménytelen percek után annak a lehetősége is felmerült, hogy a Kisvárda megfogyatkozik. Soltész Dominik Soltész nyújtott lábbal csúnyán odarúgott Csinger bal vádlijára, a VAR-vizsgálat után azonban megúszta sárga lappal. És milyen jól járt a hazai csapat, hogy pályán maradhatott. Már mindenki a játékrész végét jelző sípszóra várt, amikor szépített a Kisvárda. 

A 45+2. percben a bal oldalon Mesanovic passzolt röviden Soltészhoz, aki mesterien adott középre, Novothy jól érkezett középen és Csinger és Boldor közül kissé balról a bal alsóba fejelt (1–2).

Novothny Soma szépített az első félidő ráadásában Fotó: Czinege Melinda

A szünetben Révész Attila egy helyen változtatott, míg Borbély Balázs kettőt cserélt. Többet birtokolta és őrizte előnyét a Győr, de a Kisvárda is vezetett támadásokat, beadásaikkal Novothny fejét keresték a tizenhatoson belül, aki kétszer is a bal alsó sarok mellé bólintott. Húsz perc elteltével kettőt cserélt a Kisvárda, Mesanov helyett Matanovics, míg Soltész helyett Medgyes érkezett. Borbély Balázs két cserével azonnal reagált a változtatásra. Még mielőtt teljesen leült volna a mérkőzés a Kisvárda kiegyenlített.

A 74. percben Szabó jobb oldali beadását Abrahamsson és Boldor közül vette Bíró mellre, és jobbal az ötös jobb sarka elől a jobb felső sarokba lőtte, (2–2).

 

Bíró Bence egyenlített Fotó: Czinege Melinda

Maradt tehát negyedóra, hogy valamelyik csapat kiharcolja a győzelmet. Többet birtokolta ugyan a labdát az ETO, mégis a Kisvárda tette fel az i-re a pontot.

A 88. percben Molnár Gábor jobbról kapott passzt, a csereként beállt csatár belépett a tizenhatoson belülre és két cselt követően tizenkét méterről kilőtte a bal alsó sarkot, (3–2).

Molnár Gábor szerezte a győztes góltFotó: Czinege Melinda

Ezzel el is dőlt a mérkőzés, a Kisvárda két gólos hátrányát ledolgozva győzte le a Győrt, amely ebben a szezonban most szenvedte el első idegenbeli vereségét. 

Labdarúgás: Fizz Liga, 11. forduló

Kisvárda Master Good–ETO FC Győr 3–2 (1–2)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Bogár (Becséri, Rózsa).

  • Kisvárda: Popovics – Cipetic, Jovicic, Chlumecky – Nagy K. (Szabó Sz., a szünetben), Melnik (Molnár, 74.), Popoola, Soltész D. (Medgyes, 67.) – Bíró – Novothny (Jordanov, 74.), Mesanovic (Matanovics, 66.). Edző: Révész Attila.
  • Győr: Petrás – Tóth, Boldor, Csinger (Abrahamsson, a szünetben), Stefulj – Antos, Vitális – Bánáti (Vingler, a szünetben), Bumba, Schön (Piscsur, 70.) – Benbuali (Njie, 70.). Edző: Borbély Balázs.

Gól: Novothny (45+2., Bíró (74.), Molnár (88.), illetve Benbuali (14.), Bumba (18.).

Íme Molnár Gábor győztes találata

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu