Ki kerül fel a Kisvárda dicsőségfalára?

Az eddig lejátszott 206 NB I.-es meccsen 249 gólt szereztek a Kisvárda Master Good FC játékosai, vagyis a következő találat lesz az együttes 250. találata, amit az élvonalban érhet el. A Várkerti Stadion nemrégiben elkészült belső dekorációjának része az a fal, amely az első, és a jubileuminak mondható gólok (1., 25., 50. és így tovább) szerzőit örökíti meg. A 250. találat helye egyelőre üres, a rétköziek ugyanakkor bíznak benne, hogy már a vasárnapi Kazincbarcika elleni mérkőzést követően betölthetik az annak kihagyott helyet.

Egyelőre üresen a 250. gól szerzőjének szánt hely. A Kazincbarcika ellen szerezheti meg a jubileumi találatot a Kisvárda Master Good FC.

Fotó: kisvardafc.hu.

Ahogy az a fotón mellékelt dicsőségfalon is látható, az első és a jelenlegi utolsó jubileumi, a 225. gólunkat is Lucas szerezte. A Kisvárda Master Good FC csapatkapitánya, Jasmin Mesanovic érte el a 200. találatot, mint ahogy övé volt az eddigi utolsó, 249. gól, amit október 5-én a Diósgyőr ellen szerzett, és végül győzelmet ért.

A Kisvárda Master Good FC 249. élvonalbeli gólja: