október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Ki kerül fel a Kisvárda dicsőségfalára?

Címkék#Jasmin Mesanovic#Kisvárda Master Good FC#Kisvárda Master Good#NB I#Várkerti Stadion

Újabb szép nagy kerek szám közeleg vészesen. 250. góljára készül a Kisvárda Master Good FC az NB I.-ben.

Kerecsen József

Az eddig lejátszott 206 NB I.-es meccsen 249 gólt szereztek a Kisvárda Master Good FC játékosai, vagyis a következő találat lesz az együttes 250. találata, amit az élvonalban érhet el. A Várkerti Stadion nemrégiben elkészült belső dekorációjának része az a fal, amely az első, és a jubileuminak mondható gólok (1., 25., 50. és így tovább) szerzőit örökíti meg. A 250. találat helye egyelőre üres, a rétköziek ugyanakkor bíznak benne, hogy már a vasárnapi Kazincbarcika elleni mérkőzést követően betölthetik az annak kihagyott helyet.

A Kisvárda Master Good FC 250. góljára készül az NB I-ben.
Egyelőre üresen a 250. gól szerzőjének szánt hely. A Kazincbarcika ellen szerezheti meg a jubileumi találatot a Kisvárda Master Good FC.
Fotó: kisvardafc.hu.

Ahogy az a fotón mellékelt dicsőségfalon is látható, az első és a jelenlegi utolsó jubileumi, a 225. gólunkat is Lucas szerezte. A Kisvárda Master Good FC csapatkapitánya, Jasmin Mesanovic érte el a 200. találatot, mint ahogy övé volt az eddigi utolsó, 249. gól, amit október 5-én a Diósgyőr ellen szerzett, és végül győzelmet ért. 

A Kisvárda Master Good FC 249. élvonalbeli gólja:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu